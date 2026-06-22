Raport z plaż. Tu można się kąpać bez sinic i ryzyka! GIS zbadał wody

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-22 10:52

Latem tysiące Polaków wyjeżdża nad morze, a jedno pytanie powraca co roku: gdzie woda jest na tyle czysta, żeby bezpiecznie się kąpać? Aktualne wyniki badań publikowane przez Główny Inspektorat Sanitarny pozwalają odpowiedzieć na to pytanie bardzo konkretnie. Mamy listę plaż, na których jakość wody jest znakomita!

Wakacje 2026 nad Bałtykiem

Czerwiec, choć rozpoczął się niezbyt pięknie pod względem pogody, to koniec miesiąca przedstawia się już o wiele lepiej. Miniony weekend był tylko małą zapowiedzią tego, co czeka nas w kolejnych tygodniach. Okazuje się bowiem, że warunki atmosferyczne sprzyjać będą plażowaniu, a więc wyjazdy nad morze staną się bardzo popularne. 

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Warto także wspomnieć, że nadchodzący weekend będzie pierwszym weekendem wakacji 2026. Oznacza to tłumy rodzin z dziećmi nad morzem, którzy ze względu na upały będą chcieli ochłodzić się w wodach Bałtyku. Czy jednak kąpiele będą już bezpieczne? Sprawdziliśmy, na których plażach nad morzem jakość wody została już potwierdzona.

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Gdzie można się kąpać nad morzem?

Choć pogoda nad polskim morzem w ostatnich dniach zdecydowanie zachęca do wskoczenia do wody, sytuacja na plażach nie wszędzie jest tak jednoznaczna. W jednych miejscach kąpiel jest oficjalnie dozwolona, w innych - jeszcze nie zalecana, a w części brakuje aktualnych danych o jakości wody.

Kluczowe znaczenie mają tu regularne badania prowadzone w sezonie przez Główny Inspektorat Sanitarny, który ocenia, czy kąpieliska spełniają normy sanitarne i czy nie występują zagrożenia, takie jak bakterie czy zakwity sinic. W kilku miejscach wiemy już jednak, że jest bezpiecznie. Listę plaż z dobrą jakością wody znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Te plaże są czyste! Nie ma sinic i można się kąpać [LISTA]

Malownicza, piaszczysta plaża Bałtyku z licznymi turystami odpoczywającymi na leżakach i kąpiącymi się w czystej, szmaragdowej wodzie, widoczna z lotu ptaka. W tle rozciąga się zielony pas lasu i zabudowania nadmorskiego kurortu. Więcej o czystych plażach przeczytasz na naszym portalu.
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Sinice nad morzem. Letni problem turystów

Jednym z najczęstszych powodów czasowych zakazów kąpieli są sinice. Pojawiają się one szczególnie w upalne dni, gdy woda się nagrzewa, a warunki sprzyjają ich szybkiemu namnażaniu. W praktyce oznacza to, że nawet popularne i zwykle bezpieczne plaże mogą zostać chwilowo zamknięte, a wchodzenie do nich mimo zakazu może zagrażać zdrowiu.

Co grozi po kąpieli z sinicami?

Kąpiel w wodzie z sinicami może skończyć się przede wszystkim podrażnieniami skóry i problemami żołądkowymi, a w rzadkich przypadkach poważniejszymi dolegliwościami. Dlatego w przypadku zakwitu sinic zaleca się całkowite unikanie wody - nawet krótkie wejście może być ryzykowne.

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