Raport z plaż. Tu można się kąpać bez sinic i ryzyka! GIS zbadał wody

Wakacje 2026 nad Bałtykiem

Czerwiec, choć rozpoczął się niezbyt pięknie pod względem pogody, to koniec miesiąca przedstawia się już o wiele lepiej. Miniony weekend był tylko małą zapowiedzią tego, co czeka nas w kolejnych tygodniach. Okazuje się bowiem, że warunki atmosferyczne sprzyjać będą plażowaniu, a więc wyjazdy nad morze staną się bardzo popularne.

Prawdziwy upał i tropikalne noce, a do tego burze z gradem. Pogoda oszalała, wydano alerty

Warto także wspomnieć, że nadchodzący weekend będzie pierwszym weekendem wakacji 2026. Oznacza to tłumy rodzin z dziećmi nad morzem, którzy ze względu na upały będą chcieli ochłodzić się w wodach Bałtyku. Czy jednak kąpiele będą już bezpieczne? Sprawdziliśmy, na których plażach nad morzem jakość wody została już potwierdzona.

Gdzie można się kąpać nad morzem?

Choć pogoda nad polskim morzem w ostatnich dniach zdecydowanie zachęca do wskoczenia do wody, sytuacja na plażach nie wszędzie jest tak jednoznaczna. W jednych miejscach kąpiel jest oficjalnie dozwolona, w innych - jeszcze nie zalecana, a w części brakuje aktualnych danych o jakości wody.

Kluczowe znaczenie mają tu regularne badania prowadzone w sezonie przez Główny Inspektorat Sanitarny, który ocenia, czy kąpieliska spełniają normy sanitarne i czy nie występują zagrożenia, takie jak bakterie czy zakwity sinic. W kilku miejscach wiemy już jednak, że jest bezpiecznie. Listę plaż z dobrą jakością wody znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

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Te plaże są czyste! Nie ma sinic i można się kąpać [LISTA]

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Sinice nad morzem. Letni problem turystów

Jednym z najczęstszych powodów czasowych zakazów kąpieli są sinice. Pojawiają się one szczególnie w upalne dni, gdy woda się nagrzewa, a warunki sprzyjają ich szybkiemu namnażaniu. W praktyce oznacza to, że nawet popularne i zwykle bezpieczne plaże mogą zostać chwilowo zamknięte, a wchodzenie do nich mimo zakazu może zagrażać zdrowiu.

Co grozi po kąpieli z sinicami?

Kąpiel w wodzie z sinicami może skończyć się przede wszystkim podrażnieniami skóry i problemami żołądkowymi, a w rzadkich przypadkach poważniejszymi dolegliwościami. Dlatego w przypadku zakwitu sinic zaleca się całkowite unikanie wody - nawet krótkie wejście może być ryzykowne.