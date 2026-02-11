Ittoqqortoormiit to miasto na surowym lądzie Ziemi. Mieszka w nim ok. 350 osób

Ittoqqortoormiit - miasto na krańcu świata

Ittoqqortoormiit leży nad Morzem Grenlandzkim, przy wejściu do Scoresby Sund - największego systemu fiordów na Ziemi. To właśnie potężne fiordy, góry lodowe i skute lodem wody sprawiają, że okolica wygląda jak z innej planety. Przez większą część roku miasto jest niemal całkowicie odcięte od świata.

Nie prowadzą tu żadne drogi. Najczęściej jedynym sposobem dotarcia do Ittoqqortoormiit jest helikopter, który kursuje z oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów lotniska Constable Pynt. Latem, gdy lód ustępuje, możliwy jest sporadyczny transport morski, ale i on zależy od warunków pogodowych.

Około 350 mieszkańców i arktyczna codzienność

W Ittoqqortoormiit mieszka dziś około 350 osób, głównie Inuici (grupa rdzennych ludów zamieszkująca arktyczne i subarktyczne rejony Grenlandii, Kanady, Alaski oraz Syberii). Liczba ta z roku na rok stopniowo maleje, bo młodsi mieszkańcy często wyjeżdżają do większych miast Grenlandii w poszukiwaniu pracy i edukacji.

Codzienne życie w tym miejscu dalekie jest od wygód znanych z Europy. Zimy są długie i niezwykle mroźne - temperatury spadają nawet do -30 stopni Celsjusza, a przez kilka miesięcy panuje noc polarna. Sklepy są nieliczne, a ceny bardzo wysokie, ponieważ niemal wszystkie produkty trzeba sprowadzać z zewnątrz. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie kilka kadrów z Ittoqqortoormiit.

Ittoqqortoormiit - zdjęcia miejscowości

Tradycja silniejsza niż nowoczesność

Mimo postępu cywilizacyjnego wciąż ogromne znaczenie ma tu tradycyjne łowiectwo i rybołówstwo. Polowania na foki czy połowy ryb są nie tylko źródłem pożywienia, ale także ważnym elementem lokalnej kultury i tożsamości.

Kraina niedźwiedzi polarnych i zorzy

Co ciekawe, okolice miasta są jednym z najlepszych miejsc na świecie do obserwacji niedźwiedzi polarnych, ogromnych gór lodowych oraz spektakularnej zorzy polarnej. To właśnie dzika przyroda sprawia, że Ittoqqortoormiit przyciąga nielicznych, ale zafascynowanych Arktyką podróżników. Nie da się jednak ukryć, że Ittoqqortoormiit nie jest miejscem dla każdego. Można śmiało stwierdzić, iż jest to miasto, w którym natura wciąż dyktuje warunki, a człowiek musi się do nich dostosować.