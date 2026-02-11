Najlepsza cukiernia Gdynia - LISTA.

Niezależnie od tego, czy zbliża się Tłusty Czwartek, święta Bożego Narodzenia lub Wielkanoc, czy też planujesz urodziny, imieniny, a może po prostu masz ochotę na chwilę słodkiej przyjemności, poszukiwanie idealnego miejsca jest zawsze na czasie. Właśnie dlatego przygotowaliśmy ranking, który pomoże Ci znaleźć najlepszej cukierni w Gdyni, gdzie smak i jakość idą w parze.

OMNI KAISER Patisserie Adres: 10 Lutego 18a, 81-364 Gdynia

Ocena w Google Maps: 4,8

Przykładowa opinia: "Obsługa bardzo miła, uśmiechnięcia i pomocna. Panie z chęcią polecają desery. Monoporcja bałwanek wyśmienita. Cena monoporcji bardzo przystępna. Uważam, że herbata zimowa jest w dość wysokiej cenie ale jest dużo dodatków które można dodać samemu to jest na plus. Miejsce bardzo ładnie urządzone, klimatyczne, przyjemne i przytulne. Polecam odwiedzić, duży wybór monoporcji" Cukiernia Pączuś Adres: Świętojańska 18, 81-368 Gdynia

Ocena w Google Maps: 4,7

Przykładowa opinia: "Pączki bardzo smaczne, najlepsze jeszcze ciepłe z dużą ilością nadzienia. Zgodnie z informacją wiszącą na ścianie cukierni są tradycyjne, bez konserwantów. Mega uzależniają. Obowiązkowy punkt podczas odwiedzin Gdyni." Cakeaway Adres: Strzelców 11, 81-586 Gdynia

Ocena w Google Maps: 4,8

Przykładowa opinia: "Przyjechaliśmy z Gdańska specjalnie na pączki i było warto! Pozycja z maliną i różą była wyśmienita :) kawka też pyszna! Pani z obsługi była przemiła i uśmiechnięta :) A wszystko dopełnia jeszcze bardzo przytulne wnętrze. Na minus jedynie brak muzyki w lokalu, może to sprawiać lekki dyskomfort podczas rozmów" Cukiernia Ann'D Cake Adres: Rdestowa 25, 81-591 Gdynia

Ocena w Google Maps: 4,9

Przykładowa opinia: "Mega pyszne! Świeże, rozpływające się w ustach. Warto skorzystać- cudowna cukiernia w Gdyni! Ja kupiłam między innymi miodownik malinowy, smak obłędny! Bardzo miła obsługa." BESOVA - cukiernia, kawiarnia GDYNIA Adres: Świętojańska 45/4, 81-391 Gdynia

Ocena w Google Maps: 4,8

Przykładowa opinia: "Generalnie wszystko mi pasowało – dobra kawa i przyjemna baristka, która uczciwie podpowiedziała przy wyborze deserów i pomogła dokonać trudnego wyboru:) Choć, mówiąc o wyborze, było sporo rodzajów serników oraz bez, co nie do końca mi odpowiada, bo w wielu kawiarniach wszystko to samo" Cukiernia Jerzyk Adres: Admirała Józefa Unruga 33, 81-181 Gdynia

Ocena w Google Maps: 4,9

Przykładowa opinia: "Bardzo smaczne tory kupiłam już dwa smaki teraz będzie trzeci. Krajanka piernikowa też pyszna, z pewnością inne ciasto też o i chleb nieraz kupię . Wszystko jest smaczne." Cakeaway Kamrowskiego Adres: Jana Kamrowskiego 2, 81-578 Gdynia

Ocena w Google Maps: 4,9

Przykładowa opinia: "Bardzo duży wybór, ciężko się zdecydować bo wszystko wygląda obłędnie pysznie i to co wybraliśmy właśnie takie było, do tego przemiła, uśmiechnięta Pani (niestety nie zapytałam o imię) byliśmy tam dzisiaj niewiele po 10-tej, szkoda że nie ma tej cukierni w mojej dzielnicy." Suzi Cake Cukiernia Autorska Adres: plac Górnośląski 1, 81-509 Gdynia

Ocena w Google Maps: 4,8

Przykładowa opinia: "Wielkie podziękowania dla Suzi Cake za tort weselny❤️Biszkopty idealnie nasączone, smak kremów-doskonale wyważony z owocami leśnymi a do tego w punkt poziom słodkości. Wszystkie smaki idealnie się uzupełniały👌🏻Dekoracja tortu zgodnie z zamówieniem💪🏻do tortu zamówiłam też malinową chmurkę. Wyborna beza z kremem mascarpone👌🏻idealne połączenie słodkiej bezy ze słodko-kwaskowatymi malinkami i wszystko na kruchym spodzie, leciutkie puszyste „niebo w gębie”😍 Może zdjęcia nie są za dobre ale smak to mistrzostwo świata ❤️ Jak zamawiać słodkości to tylko od SUZI🍷❤️😍" Cukiernia Jerzyk Adres: Leona Staniszewskiego 20, 81-603 Gdynia

Ocena w Google Maps: 5

Przykładowa opinia: "Cukiernia „Jerzyk” to prawdziwa perełka! Zamawiałam u nich już kilkakrotnie – torty, torty bezowe, ciasta oraz słodki stół – i za każdym razem wszystko było absolutnie przepyszne, świeże i dopracowane w każdym detalu. Smaki idealnie zbalansowane, kremy lekkie, a dekoracje zachwycające – widać ogromne serce i pasję w każdym wypieku. Goście zawsze są zachwyceni i pytają, skąd te cudowności! Obsługa również zasługuje na pochwałę – miła, profesjonalna i zawsze pomocna, potrafi doradzić i dostosować wszystko do indywidualnych potrzeb. Z czystym sumieniem polecam cukiernię każdemu, kto szuka słodkości na najwyższym poziomie – zarówno na wyjątkowe okazje, jak i na co dzień." Gdyńska Rybka z ikrą Marko! (Słodkie Centrum, Rybki, Lody, Kawiarnia, Cukiernia) Adres: Świętojańska 52, 81-393 Gdynia

Ocena w Google Maps: 4,8

Przykładowa opinia: "Niesamowite zaskoczenie! Trafiliśmy tam przypadkiem czekając na spektakl. Kawa pyszna, desery rewelacyjne, a ciasteczka z nadzieniem kukułkowym przeniosły nas do dzieciństwa. Skusiliśmy się też na wino porzeczkowe i agrestowe, i tu też mile byliśmy zaskoczeni. Zabrakło nam zbierania zamówień przy stoliku. Niestety, musieliśmy podejść do kasy i tam dokonywać wyborów. Polecamy wszystkim."