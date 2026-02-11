Najlepsza cukiernia Gdańsk - LISTA

Szukamy ich, gdy zbliża się Tłusty Czwartek, Boże Narodzenie czy Wielkanoc, aby świąteczny stół lśnił od pyszności. Potrzebujemy ich, aby uczcić urodziny, imieniny lub po prostu sprawić sobie słodką przyjemność w zwykły dzień. Niezależnie od okazji, znalezienie najlepszej cukierni w Gdańsku może być kluczowe. Przygotowaliśmy ranking, który pomoże podjąć decyzję.

Dickery Adres: Długi Targ 17/18, 80-828 Gdańsk, Polska

Ocena w Google Maps: 4,9

Przykładowa opinia: "Super obsługa od samego wejścia. Bardzo smaczne i gorące paczki z polewą Oreo! Zdecydowanie duża polecajka i z chęcią wrócę i zabiorę więcej znajomych :) Polecam !" Umam Cukiernia Gdańska Adres: Słodowników 1, 80-823 Gdańsk, Polska

Ocena w Google Maps: 4,8

Przykładowa opinia: "Kocham to miejsce, jakość, smak, cena wszystko jest absolutnie rewelacyjne. Kupuję ciasta na każdą okazję i bez okazji, rozdaję po znajomych i rodzinie, wszyscy są zachwyceni. Pleśniak obłędny, kostka mango tak samo, ale moje ulubione to pączki z bitą śmietaną i owocami. Kosmos!!!" Le Delice cukiernia-piekarnia-lodziarnia Adres: aleja Grunwaldzka 211, 80-266 Gdańsk, Polska

Ocena w Google Maps: 4,7

Przykładowa opinia: "Wstępuję czasami na śniadanie z kawą, ciekawe menu śniadaniowe. Wczoraj jadłam bagietkę Cezara, pyszne śniadanko i kawa, miła obsługa, polecam." Cukiernia W-Z Adres: Partyzantów 9/2, 80-254 Gdańsk, Polska

Ocena w Google Maps: 4,7

Przykładowa opinia: "Pogoda 28 lipca nie rozpieszczała. Lało cały dzień. Witryna zachęcała żeby wejść, napić się kawy i przy okazji schronić się przed deszczem. Tak też zrobiliśmy. Kawa, portugalski deser Pasteis de Nata a potem lody. Ciastko rozpływało się w ustach. Spytałam co się tam kryje. Ciasto półfrancuskie nadziewane śmietanowym upieczonym kremem z dodatkiem skórki z limonki. Była powtórka, bo jedno to stanowczo za mało. Jest też pieczywo. A wszystko doskonałej jakości, tylko na maśle." Cukiernia Baccate Adres: Galeria Bałtycka, aleja Grunwaldzka 141, 80-264 Gdańsk, Polska

Ocena w Google Maps: 4,7

Przykładowa opinia: "Super miejsce. Bardzo pyszne i ŚWIEŻE słodkości. Miłe i pomocne Panie z obsługi. Aż chce się tu wrócić. Polecam!" Cukiernia Baccate Adres: Mariana Hemara 1, 80-280 Gdańsk, Polska

Ocena w Google Maps: 4,6

Przykładowa opinia: "Deserki prezentują się i smakują wyśmienicie. Cukiernia na światowym poziomie - nowoczesna i elegancka. Bardzo uprzejma obsługa, porządne zapakowane na wynos. Polecam!" Doble – The Best Desserts & Street Food Adres: Wilków Morskich 12, 80-541 Gdańsk, Polska

Ocena w Google Maps: 4,6

Przykładowa opinia: "Pyszne ciasta i kawa - idealne miejsce na przyjemne spotkanie lub poklikanie na notebooku" Kaliszczak. Cukiernia Adres: Chmielna 3/2, 80-748 Gdańsk, Polska

Ocena w Google Maps: 4,6

Przykładowa opinia: "Gofry przepyszne aczkolwiek mega słodkie. Cena adekwatna jak do takiej fikuśnej przyjemności. Obsługa super a samo miejsce mega klimatyczne." UMAM Cukiernia Gdańska Adres: Grobla II 12/14/c1, 80-835 Gdańsk, Polska

Ocena w Google Maps: 4,5

Przykładowa opinia: "Zawsze gdy jestem w Trójmieście odwiedzam cukiernie UMAM. Tym razem, padło na nowy odział przy ulicy Grobla. Bardzo duży wybór przysmaków, jak zwykle pysznie. Polecam wszystkim." Piekarnia Kartuska Adres: Kartuska 31ab, 80-103 Gdańsk, Polska

Ocena w Google Maps: 4,5

Przykładowa opinia: "Jedne z najlepszych zapiekanek w Gdańsku, wiem co mówię. Piekarnia z tradycją. Na zdjęciu widnieje "połówka" w cenie 12zł. Laurki dla Pań sprzedawczyń."