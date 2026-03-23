Instruktor tańca ze Słupska oskarżony. Szokujące doniesienia o krzywdzeniu dziewcząt

Nowe zarzuty dla instruktora tańca ze Słupska. Paweł K. skrzywdził trzy osoby

Śledczy ze Słupska skierowali akt oskarżenia przeciwko 41-letniemu Pawłowi K., któremu zarzuca się popełnienie przestępstw na tle seksualnym wobec trzech osób. Według ustaleń prokuratury ofiarami są dziewczynka poniżej piętnastego roku życia, niepełnoletnia nastolatka oraz dorosła kobieta. Podejrzany miał wykorzystywać swoją pozycję zawodową, działając w dwóch przypadkach jako nauczyciel, a w trzecim jako pracodawca w słupskiej szkole tańca. Materiał dowodowy wskazuje, że pierwszą ofiarę zmuszano do innych czynności seksualnych przy użyciu przemocy w latach 2024-2025. Druga pokrzywdzona w okresie od 2022 do 2024 roku była doprowadzana do obcowania płciowego za pomocą przemocy i podstępu. Trzecia, pełnoletnia kobieta, doświadczyła podobnego zmuszania do innych czynności seksualnych między 2023 a 2024 rokiem.

Paweł K. odrzuca oskarżenia. Instruktor tańca ze Słupska usłyszał już wyrok za rozpijanie kursantek

Oskarżony stanowczo odpiera zarzuty prokuratury i tłumaczy, że padł ofiarą bezpodstawnych pomówień. Paweł K. przekonuje śledczych, iż nigdy nie prowadził zajęć, a w placówce pracował wyłącznie jako recepcjonista pomagający żonie. Specjaliści badający 41-latka orzekli jego pełną poczytalność w momencie popełniania zarzucanych czynów, stwierdzając jedynie zaburzenia osobowości, które nie wpływają na karną odpowiedzialność. Podejrzany od blisko roku przebywa w tymczasowym areszcie, a organy ścigania zabezpieczyły na jego majątku 150 tysięcy złotych na poczet przyszłych odszkodowań. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia, jednak jego kartoteka kryminalna nie jest czysta. Sąd Okręgowy w Słupsku 16 czerwca 2025 roku wymierzył mu już nieprawomocnie karę 12 lat więzienia za analogiczne przestępstwa z lat 2013-2018 na szkodę czterech kursantek, w tym trzech małoletnich. Dodatkowo uznano go za winnego rozpijania uczennic na terenie Słupska, Kętrzyna oraz innych miejscowości między 2015 a 2018 rokiem.