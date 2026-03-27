Gwałtowny powrót zimy w Polsce. IMGW ostrzega przed przymrozkami i śnieżycami

Załamanie pogody w Polsce. Zima uderza z pełną siłą

Mimo trwającej już kalendarzowej wiosny, pogoda postanowiła diametralnie się zmienić. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował alerty pierwszego stopnia, ostrzegając przed ulewami, silnym mrozem oraz obfitym śniegiem. Najbardziej dramatycznie wygląda obecnie sytuacja w województwach południowych, gdzie biały puch nieustannie zasypuje drogi od wielu godzin.

Nawrót zimy na południu Polski. Nawet 30 cm śniegu na Śląsku i w Małopolsce

Rekordowe wartości opadów rejestruje się obecnie na terenach województw małopolskiego oraz śląskiego. W stolicy polskich Tatr warstwa białego puchu osiągnęła już ponad dwadzieścia centymetrów, a synoptycy przewidują, że do sobotniego poranka zjawisko to może przybrać na sile, podnosząc tę wartość do blisko trzydziestu centymetrów. Gwałtowne śnieżyce nawiedzają między innymi obszar Podhala, Podbeskidzia oraz rejon Nowego Sącza. Z kolei w wyższych partiach, przekraczających 800 metrów nad poziomem morza, pokrywa śnieżna powiększy się o dodatkowe 10 do 15 centymetrów w ciągu najbliższych kilkunastu godzin. Komunikaty ostrzegawcze Instytutu obejmują ponadto wybrane powiaty na Dolnym Śląsku, co oznacza skrajnie niebezpieczne warunki w terenach górskich.

Alerty IMGW przed mrozem. Temperatura drastycznie spadnie

Zdecydowanie inna, lecz równie niebezpieczna sytuacja czeka mieszkańców północnej i zachodniej części terytorium Polski. Zamiast gwałtownych śnieżyc, regiony te będą musiały zmierzyć się z niezwykle silnymi przymrozkami. W niektórych miejscach termometry pokażą nawet osiem stopni poniżej zera. Taka aura błyskawicznie przełoży się na oblodzenie ciągów komunikacyjnych, stanowiąc ogromne niebezpieczeństwo zarówno dla zmotoryzowanych, jak i osób poruszających się pieszo.

Nie tylko śnieg. Zagrożenie podtopieniami po ulewach w Małopolsce

Nie wszystkie tereny południowe pokryją się białym puchem, ponieważ w niższych partiach Śląska i Małopolski występują bardzo intensywne opady deszczu. Meteorolodzy prognozują, że do niedzieli na tych obszarach może spaść od 40 do 60 milimetrów wody, co drastycznie podnosi prawdopodobieństwo wystąpienia lokalnych powodzi. Niewykluczone jest również, że specjaliści z IMGW zdecydują się na przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych alertów ze względu na dynamiczną sytuację pogodową.

Ekstremalne warunki dla kierowców. Śnieżyce paraliżują drogi

Prognozy jednoznacznie wskazują, że kierowcy znajdą się w wyjątkowo trudnym położeniu. Eksperci ostrzegają przed skrajnie śliskimi nawierzchniami oraz mocno ograniczonym polem widzenia, co z pewnością utrudni podróżowanie. W regionach górskich należy liczyć się z całkowitym zasypaniem tras przejazdowych. W związku z tym służby apelują o zachowanie maksymalnej rozwagi za kierownicą, zwracając szczególną uwagę na poranne godziny podróży.

Pogodowy rollercoaster w Polsce. Zima wciąż jest aktywna

Nadchodzące dni zafundują nam ogromne wahania warunków atmosferycznych, przeplatając siarczysty mróz z obfitym śniegiem oraz deszczowymi ulewami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej nieustannie wzywa obywateli do zachowania czujności oraz bieżącego monitorowania oficjalnych ostrzeżeń. Zimowa aura wyraźnie nie zamierza jeszcze ustąpić, a marcowe opady rzędu trzydziestu centymetrów mogą stanowić zaledwie wstęp do kolejnych pogodowych anomalii w naszym kraju.

