Gwałtowne burze wracają nad Polskę! IMGW wydał ostrzeżenia dla 4 województw

Gwałtowne zjawiska pogodowe nad Polską. IMGW bije na alarm

Od kilku dni w różnych częściach Polski pojawiają się gwałtowne burze. Choć zjawiska nie obejmują całego kraju jednocześnie, miejscami przynoszą intensywne opady deszczu, grad oraz silne podmuchy wiatru. Synoptycy ostrzegają, że w najbliższych godzinach pogoda może stać się bardzo niebezpieczna niemal w całym kraju. Szczególną ostrożność powinni zachować mieszkańcy czterech województw, dla których IMGW wydał żółte alerty.

W czwartek, 21 maja, burze prognozowane są niemal w całej Polsce — wyjątkiem mają być jedynie zachodnie i północno-zachodnie regiony kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla części województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Miejscami może spaść od 20 do nawet 35 mm deszczu. Alerty będą obowiązywać od godziny 12 do 20.

Podczas burz kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na drogach oraz lokalnymi podtopieniami, szczególnie w miejscach, gdzie woda wolniej odpływa. Służby apelują o ostrożność, zwłaszcza podczas intensywnych opadów i na trasach lokalnych.

Alerty IMGW dla Pomorza. Sytuacja będzie trudna

Mieszkańcy Pomorza również powinni przygotować się na załamanie pogody. O wydaniu ostrzeżeń pierwszego stopnia przed burzami dla części regionu poinformowało m.in. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Alert obowiązuje od czwartku, 21 maja od godziny 7:30 do piątku, 22 maja do godziny 7:30.

Jak podaje „Puls Gdańska”, synoptycy ostrzegają, że burze mogą lokalnie przebiegać bardzo gwałtownie i powodować chwilowe utrudnienia. Czwartek ma być najbardziej niespokojnym dniem pod względem pogody. Prognozowane są opady deszczu oraz lokalne wyładowania atmosferyczne. W Gdańsku temperatura sięgnie około 19 stopni Celsjusza, a wiatr może osiągać prędkość do 11 km/h.

Groźnie na Pomorzu. Apele służb i optymistyczne prognozy na weekend

Służby proszą mieszkańców o zabezpieczenie rzeczy znajdujących się na balkonach i posesjach oraz o śledzenie aktualnych komunikatów pogodowych. Burze mogą powodować problemy na drogach, ograniczać widoczność oraz prowadzić do lokalnych przerw w dostawie energii elektrycznej.

W piątek, 22 maja, pogoda na Pomorzu zacznie się stopniowo poprawiać. Pojawi się więcej słońca i przejaśnień, a temperatura wzrośnie do około 21 stopni. Jeszcze lepiej zapowiada się weekend — według prognoz będzie cieplej, spokojniej i nawet do 24 stopni Celsjusza.

