Groził byłej partnerce, że zabije ją maczetą. Policjanci znaleźli w jego dom broń

Mieszkaniec powiatu nowodworskiego przez miesiące groził byłej partnerce śmiercią.

Groźby były przekazywane osobiście i w wiadomościach, z użyciem "maczety" i "broni".

Policja zatrzymała mężczyznę i zabezpieczyła niebezpieczne przedmioty.

Miesiącami groził byłej partnerce. Straszył maczetą i bronią

14 marca funkcjonariusze zatrzymali 43-letniego mieszkańca powiatu nowodworskiego, który jest podejrzany o grożenie swojej byłej partnerce. Jak ustalili policjanci, przez kilka miesięcy kierował wobec niej groźby pozbawienia życia.

- Groźby te przekazywał zarówno w rozmowach, jak i w wysyłanych do niej wiadomościach, wskazując przy tym na możliwość użycia niebezpiecznego narzędzia przypominającego maczetę oraz przedmiotu przypominającego broń palną. W kierowanych do niej wiadomościach używał również słów powszechnie uznawanych za obelżywe - informują policjanci.

Policja weszła do mieszkania. Znaleźli broń i „maczetę”

Funkcjonariusze udali się do miejsca zamieszkania 43-latka, gdzie przeprowadzili przeszukanie. Na miejscu zabezpieczyli broń hukową oraz czarnoprochową, które nie wymagają pozwolenia, a także przedmiot przypominający maczetę.

- Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do jednostki Policji, gdzie usłyszał już zarzuty. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności - dodają policjanci.

