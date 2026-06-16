Nad Bałtyk nadciąga fala ciepła

Po chłodniejszych dniach pogoda ma wreszcie przypominać pełnię lata. Prognozy wskazują, że najbliższy weekend będzie jednym z najcieplejszych od początku sezonu. W wielu nadmorskich miejscowościach temperatury przekroczą 25 stopni Celsjusza, a lokalnie mogą zbliżyć się nawet do 30 stopni.

Takie warunki sprzyjają plażowaniu, kąpielom słonecznym i spacerom wzdłuż wybrzeża. Właściciele obiektów noclegowych liczą na wzrost zainteresowania, a turyści coraz częściej szukają ofert na ostatnią chwilę.

Tłumy mogą wrócić na plaże

Słoneczna pogoda i wysokie temperatury sprawiają, że wielu mieszkańców większych miast decyduje się na krótki, weekendowy wyjazd. Nadmorskie promenady, plaże i restauracje mogą przeżyć prawdziwe oblężenie, zwłaszcza w najpopularniejszych kurortach. Postanowiliśmy więc sprawdzić, ile trzeba zapłacić za nocleg podczas najbliższego, wyjątkowo ciepłego weekendu nad Bałtykiem. Przeanalizowaliśmy oferty dostępne w popularnych miejscowościach turystycznych, takich jak Mielno, Kołobrzeg i Sopot. Ceny różnią się w zależności od standardu obiektu, lokalizacji oraz terminu rezerwacji. Szczegóły w galerii zdjęć poniżej.

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Ceny noclegów nad morzem

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Wakacje nad morzem warto rezerwować z wyprzedzeniem

Choć wciąż można znaleźć wolne miejsca, liczba dostępnych ofert może szybko maleć wraz ze zbliżaniem się weekendu. Osoby planujące wyjazd powinny liczyć się z tym, że najlepsze lokalizacje i najtańsze pokoje znikają zwykle jako pierwsze. Jeśli prognozy się sprawdzą, najbliższe dni mogą być jednym z najbardziej udanych weekendów nad polskim morzem od początku tegorocznego sezonu.