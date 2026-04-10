Spis treści
Zmiany na europejskich lotniskach od 10 kwietnia 2026
Od 10 kwietnia 2026 roku zmienią się zasady podróżowania do Europy. Zacznie obowiązywać bowiem system wjazdu i wyjazdu (EES), który obejmie miliony osób i wprowadzi nowe procedury przy przekraczaniu granic. Co konkretnie nas czeka?
Uruchomienie systemu EES w strefie Schengen
Innowacyjna platforma wjazdu-wyjazdu zacznie obowiązywać w 29 państwach europejskich. Na docelowej liście znalazły się między innymi Polska, Niemcy, Francja, Włochy, Portugalia, Malta, Rumunia, Węgry oraz Hiszpania. Głównym założeniem jest uszczelnienie strefy Schengen i podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa, a także docelowe usprawnienie procedur kontrolnych.
Funkcjonowanie nowych przepisów na granicach UE
Mechanizm zagwarantuje w pełni automatyczną ewidencję każdego przekroczenia granicy przez osoby nieposiadające obywatelstwa państw Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że procedura obejmie obcokrajowców przybywających do Europy na maksymalnie 90 dni w okresie 180-dniowym. Dotyczy to w równym stopniu podróżnych posiadających oficjalne wizy, jak i tych korzystających z przywileju ruchu bezwizowego.
Szczegółowe kontrole pasażerów
Służby graniczne zaczną gromadzić znacznie szerszy pakiet informacji o przyjezdnych niż miało to miejsce do tej pory. Poza standardowymi danymi odczytywanymi z dokumentów tożsamości, w bazie wylądują konkretne daty i lokalizacje przekraczania granic, a także cyfrowe fotografie twarzy oraz zeskanowane odciski palców. Taki precyzyjny zestaw informacji pozwoli funkcjonariuszom na błyskawiczną identyfikację i wyłapywanie osób, które przebywają na obszarze strefy Schengen nielegalnie po upływie dozwolonego terminu.
Wydłużony czas odprawy i kolejki w portach lotniczych
Choć z założenia technologia EES ma przyspieszyć obsługę podróżnych, początkowe fazy wdrożenia z pewnością wywołają spore utrudnienia. Branżowi eksperci przewidują znaczne wydłużenie m.in. odpraw. Z tego powodu rekomenduje się wcześniejszy przyjazd na lotnisko z co najmniej dwugodzinnym zapasem czasowym.
Konsekwencje systemu EES dla Ukraińców pracujących w Polsce
Cyfryzacja procedur granicznych mocno uderzy również w obywateli Ukrainy, którzy na co dzień mieszkają i pracują nad Wisłą. Każdy ich wjazd i wyjazd zostanie szczegółowo odnotowany, co da urzędnikom pełny wgląd w faktyczny czas ich przebywania w kraju. Brak fizycznych stempli w paszportach sprawi jednak ogromne trudności polskim pracodawcom, którzy stracą możliwość szybkiej wzrokowej weryfikacji legalności pobytu swojego personelu. W konsekwencji firmy mogą z dużą rezerwą podchodzić do zatrudniania cudzoziemców, a sami zainteresowani będą zmuszeni do niezwykle rygorystycznego pilnowania wszystkich formalności związanych z ich statusem.