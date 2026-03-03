Gdynianka namiesza w programie "The Traitors"? Najbardziej wyrazista uczestniczka "Zdrajców" już eliminuje graczy

The Traitors: Zdrajcy sezon 3. Zasady, uczestnicy, emisja w TVN

W niedzielę, 22 lutego, wystartował trzeci sezon programu TVN „The Traitors. Zdrajcy”. Przez najbliższe tygodnie widzowie będą śledzić rywalizację uczestników podzielonych na dwie grupy. Zdecydowaną większość stanowią tzw. lojalni, których zadaniem jest zdemaskowanie mniejszej grupy – tytułowych zdrajców.

W każdym odcinku gracze wspólnie wykonują zadania, by powiększyć pulę pieniędzy. Całą zgromadzoną kwotę zdobędą tylko ci, którzy dotrą do finału. Pod jednym warunkiem! Wśród finalistów nie może być ani jednego zdrajcy. Zadanie zdrajców nie jest łatwe. Każdej nocy potajemnie eliminują jednego z uczestników. Rano, przy wspólnym śniadaniu, pozostali odkrywają, kto został "zamordowany” w nocy i wyeliminowany z gry.

Wieczorem odbywa się narada przy okrągłym stole, podczas której uczestnicy analizują zachowania i próbują wskazać ukrytego zdrajcę. Każdy detal może mieć znaczenie. Osoba z największą liczbą głosów odpada z programu. Jeśli okaże się zdrajcą, lojalni zyskują przewagę. Jeśli jednak usuną jednego ze swoich, osłabiają własną drużynę i kopią pod sobą dołek.

Natalia Prokaziuk z The Traitors. Barwna "zdrajczyni" pochodzi z Gdyni

W trzecim sezonie Malwina Wędzikowska, prowadząca program, wskazała trójkę zdrajców. Wśród nich znalazła się gdynianka Natalia Prokaziuk. To jedna z najbardziej wyrazistych uczestniczek tej edycji. Przyciąga uwagę nie tylko barwnymi, oryginalnymi stylizacjami i charakterystyczną opaską z kwiatami, ale także silną osobowością.

Za kolorowym wizerunkiem kryje się pewna siebie i bardzo aktywna zawodniczka. To mistrzyni słowa. Potrafi przekonywać z niezwykłą swobodą, a dzięki doświadczeniu w szkoleniach sprzedażowych bez trudu rozpoznaje techniki manipulacji. 49-latka ma także wyjątkowo wyostrzoną intuicję. Szybko wychwytuje schematy zachowań, dostrzega, kiedy ktoś nie mówi prawdy i co naprawdę nim kieruje.

Już w pierwszych odcinkach pokazała talent aktorski i zdolności przywódcze, zdobywając zaufanie grupy. Uczestnicy nie wiedzą jednak, że za wizerunkiem mentorki kryje się osoba, która potajemnie eliminuje ich z gry. Jej celem jest wygrać „The Traitors. Zdrajcy” dzięki przemyślanej strategii i determinacji. A także udowodnić, że barwna, nietuzinkowa kobieta po rozwodzie może sięgnąć po wszystko.

W gronie zdrajców są także 26-letni Igor Powierża i 23-letnia Łucja Rybak.

