Dramat na Pomorzu. Wędkarz wszedł na lód. Doszło do tragedii!

Wypadek na lodzie w gminie Gardeja. Służby ruszyły na ratunek

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w niedzielę, 1 marca, we wczesnych godzinach popołudniowych. Około godziny 14:00 oficer dyżurny policji w Kwidzynie odebrał zgłoszenie o wypadku na jednym ze zbiorników wodnych na terenie gminy Gardeja. Z przekazanych informacji wynikało, że pod łowiącym ryby mężczyzną nagle pękła tafla lodu. 74-latek wpadł do lodowatej wody i nie był w stanie o własnych siłach wydostać się na brzeg.

Reakcja służb była błyskawiczna. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano patrol policji, zespół ratownictwa medycznego oraz jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

- 74-letni mężczyzna został wydobyty z wody przez strażaków przy użyciu specjalistycznego sprzętu ratowniczego i przetransportowany na brzeg. Niestety jego życia nie udało się uratować - informują pomorscy policjanci.

Śledztwo w sprawie utonięcia i policyjne ostrzeżenia dla wędkarzy

Obecnie funkcjonariusze policji, pracując pod nadzorem prokuratury, szczegółowo wyjaśniają okoliczności oraz bezpośrednie przyczyny tego tragicznego zdarzenia. Jednocześnie służby mundurowe wystosowały pilny komunikat, ostrzegając przed wchodzeniem na zamarznięte akweny.

- W związku z utrzymującymi się dodatnimi temperaturami apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i niewchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne. W okresie odwilży lód bardzo szybko traci swoją wytrzymałość i może załamać się w każdej chwili. Nawet jeśli pozornie wygląda na bezpieczny - dodają funkcjonariusze.

Szczególny apel kierowany jest do entuzjastów wędkarstwa podlodowego. Dodatnie temperatury czynią lód niezwykle kruchym i niebezpiecznym, a nawet wieloletnie doświadczenie czy znajomość konkretnego jeziora nie dają gwarancji bezpieczeństwa w takich warunkach.

Aby uniknąć tragedii, warto stosować się do podstawowych zasad:

pod żadnym pozorem nie wchodź na lód w czasie odwilży,

nie traktuj zamarzniętych jezior i stawów jako skrótów,

otocz szczególną opieką dzieci i nie pozwalaj im na zabawę na lodzie bez nadzoru,

nie próbuj samodzielnie ratować tonących ludzi lub zwierząt, by nie stać się kolejną ofiarą,

w przypadku zauważenia zagrożenia niezwłocznie wezwij pomoc, dzwoniąc pod numer 112.

