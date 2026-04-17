Europejski kraj bez lotniska i pociągów. Ma alpejski klimat

Liechtenstein to jedno z najmniejszych i jednocześnie najmniej oczywistych państw w Europie. Położone między Szwajcarią a Austrią często bywa pomijane na turystycznej mapie kontynentu. Tymczasem to kraj o wysokim poziomie życia, stabilnej gospodarce i wyjątkowym położeniu w Alpach. Choć nie imponuje wielkością ani rozbudowaną infrastrukturą transportową, nadrabia spokojem, bezpieczeństwem i unikalnym charakterem.

Brak lotniska? To nie problem

Jedną z największych ciekawostek jest fakt, że Liechtenstein nie ma ani jednego lotniska. Najbliższe porty lotnicze znajdują się poza jego granicami – m.in. w Zurychu w Szwajcarii. To właśnie tam lądują turyści, którzy następnie docierają do księstwa samochodem lub autobusem. Choć może się to wydawać utrudnieniem, w praktyce podróż jest dobrze zorganizowana, a niewielkie odległości sprawiają, że dojazd zajmuje stosunkowo niewiele czasu.

Kolej? Tylko symbolicznie

Co ciekawe, kraj ten nie posiada również własnej sieci kolejowej. Przez państwo przebiega co prawda linia kolejowa, ale należy do austriackich kolei (ÖBB) i ma tylko kilka przystanków. Na miejscu dominują więc samochody i autobusy.

Alpejski klimat Liechtensteinu przyciąga turystów

Choć Liechtenstein nie ma lotniska czy rozbudowanej kolei, to ma za to wyjątkową naturę i tym samym piękne krajobrazy, które zachwycają turystów. W stolicy, Vaduz, oraz w innych miejscowościach można liczyć na zapierające dech w piersiach widoki i sporo atrakcji. Według wielu, brak rozwiniętej infrastruktury działa nawet na plus dla kraju.

