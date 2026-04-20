Emmanuel Macron w Gdańsku! Tłumy chcą zobaczyć francuskiego przywódcę z bliska

Prezydent Francji, Emmanuel Macron, przybył do Gdańska, gdzie spotka się z premierem Donaldem Tuskiem.

Wizyta obejmuje ważne rozmowy na temat obronności i bezpieczeństwa, a także hołd na Wojskowym Cmentarzu Francuskim.

Spodziewane są utrudnienia w ruchu drogowym. Poznaj szczegóły wizyty i jej wpływ na miasto!

Macron w Gdańsku. Ważne rozmowy i napięty harmonogram wizyty

Obronność, bezpieczeństwo, energetyka, a także rola Polski w NATO. O tym między innymi będzie rozmawiał premier Donald Tusk z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Francuski przywódca przyleciał do Gdańska w poniedziałek, 20 kwietnia, około godziny 11:30. Tego dnia odbywa się Polsko-Francuski Szczyt Międzyrządowy.

Wizyta Macrona rozpocznie się od złożenia wizyty na Wojskowym Cmentarzu Francuskim na gdańskich Siedlcach, gdzie spoczywa około 1500 Francuzów – głównie jeńców z czasów I i II wojny światowej oraz żołnierzy z epoki napoleońskiej.

Emmanuel Macron w Gdańsku. Utrudnienia w centrum i kolejne punkty wizyty

W dalszej części dnia prezydent Francji ma odwiedzić Dwór Artusa oraz – prawdopodobnie – Ratusz Głównego Miasta. W planie przewidziano również możliwy spacer ulicą Długą.

W związku z wizytą kierowcy w Śródmieściu muszą przygotować się na czasowe utrudnienia. Na trasie przejazdu kolumny prezydenckiej mogą występować chwilowe zamknięcia ulic.

Popołudniu Emmanuel Macron ma też odwiedzić Europejskie Centrum Solidarności.

W wydarzeniu udział wezmą także przedstawiciele resortów spraw zagranicznych, obrony, energii oraz kultury i dziedzictwa narodowego obu krajów. Swoją obecność zapowiedział m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie

