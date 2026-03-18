Ekstremalne upały pochłoną tysiące ofiar? Naukowcy wskazali konkretną datę

Pogoda na lato i fale upałów. Badacze biją na alarm

Systematycznie rosnące słupki rtęci na termometrach dawno przestały być traktowane wyłącznie jako wakacyjny dyskomfort, ponieważ zjawisko to bezpośrednio zagraża naszemu zdrowiu. Ekstremalne fale upałów uderzają obecnie ze znacznie większą siłą, a czas ich trwania uległ niebezpiecznemu wydłużeniu. W wielu państwach europejskich oraz innych zakątkach globu notuje się bezprecedensowe rekordy ciepła. Specjaliści zajmujący się klimatem otwarcie przyznają, że obserwowane dziś anomalie to zaledwie preludium do znacznie poważniejszych kryzysów środowiskowych.

Ekstremalne temperatury zabiją do 700 tysięcy ludzi rocznie

Brak natychmiastowych i radykalnych kroków w walce z globalnym ociepleniem zaowocuje dramatycznymi statystykami. Z zaprezentowanych niedawno opracowań wynika, że już w połowie obecnego stulecia lawinowo rosnące temperatury pociągną za sobą setki tysięcy ofiar śmiertelnych w skali każdego roku.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez serwis polskieradio24.pl, zespół ekspertów reprezentujących Katolicki Uniwersytet Argentyny w Buenos Aires wziął pod lupę statystyki pochodzące ze 156 państw. Przeanalizowany materiał obejmował lata od 2000 do 2022. Głównym celem tego obszernego badania było sprawdzenie korelacji między upałami a codziennymi nawykami społeczeństw, ze szczególnym uwzględnieniem regularnego ruchu.

Wyniki przeprowadzonych prac badawczych nie napawają optymizmem w kontekście naszej przyszłości. Naukowcy wyliczyli, że przedłużenie się o zaledwie jeden miesiąc okresu ze średnią temperaturą wykraczającą poza 27,8 stopnia Celsjusza powoduje globalny spadek aktywności fizycznej na poziomie około 1,5 procent. Taka tendencja stanowi ogromne zagrożenie, ponieważ ograniczenie codziennego ruchu błyskawicznie pogarsza ogólną kondycję organizmu.

Przedwczesne zgony na świecie. Szokujące prognozy badaczy

Unikanie wysiłku fizycznego z powodu gorąca drastycznie potęguje prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkich schorzeń przewlekłych i przedwczesnej śmierci. Autorzy argentyńskiego badania ostrzegają, że do 2050 roku zjawisko to może pochłonąć nawet 700 tysięcy ludzkich istnień rocznie we wszystkich krajach świata.

Najbardziej zagrożone regiony. Gdzie upały uderzą najmocniej?

Zjawisko globalnego ocieplenia i powiązana z nim plaga przedwczesnych śmierci odciśnie największe piętno na określonych terytoriach geograficznych. W oparciu o zgromadzone dane ustalono, że najwyższy wskaźnik umieralności wywołanej zmianami klimatycznymi zanotują kraje o specyficznych uwarunkowaniach pogodowych:

Kraje położone na obszarze Ameryki Środkowej

Region Karaibów

Terytoria należące do Afryki Subsaharyjskiej

Państwa zlokalizowane w Azji Południowo-Wschodniej

Środowisko naukowe nie pozostawia najmniejszych złudzeń w tej kwestii. Zignorowanie problemu i brak wdrożenia rozwiązań sprawi, że niszczycielskie efekty fali upałów staną się jeszcze bardziej tragiczne i niemożliwe do zatrzymania.

Jakie będzie lato 2026 w Polsce? Ekstremalna pogoda to nowa norma

Choć jednoznaczne przewidzenie skali upałów w naszym kraju w 2026 roku pozostaje obecnie w sferze domysłów, dotychczasowe obserwacje meteorologiczne wyznaczają wyraźny kierunek zmian. Ostatnie sezony wakacyjne dobitnie udowodniły, że ekstremalne zjawiska pogodowe stają się stałym elementem polskiego klimatu.