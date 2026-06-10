Dramatyczny pożar garażu w województwie pomorskim! Mężczyzna doznał ciężkich poparzeń

Groźny pożar garażu w gminie Przodkowo. W akcji śmigłowiec LPR

Jak informuje „Dziennik Bałtycki”, do niebezpiecznego pożaru doszło w miejscowości Barwik. Choć płomienie objęły jedynie niewielki garaż wykonany z blachy, skutki zdarzenia okazały się bardzo poważne. Jeden z mężczyzn znajdujących się w pobliżu ognia odniósł ciężkie obrażenia i wymagał pilnej pomocy medycznej.

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do służb ratunkowych w środę, 9 czerwca, około godziny 15:35. Do akcji skierowano strażaków, policjantów, ratowników medycznych oraz załogę śmigłowca LPR. Ogień nie zdążył przenieść się na sąsiednie obiekty, a działania gaśnicze zakończyły się po niespełna dwóch godzinach.

Skutki pożaru w miejscowości Barwik. Poważne oparzenia u mężczyzny

Najbardziej ucierpiał mężczyzna, który znajdował się w rejonie płonącego garażu. W wyniku zdarzenia doznał rozległych poparzeń ciała. Po udzieleniu pierwszej pomocy został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do specjalistycznej placówki medycznej.

Obecnie funkcjonariusze ustalają przyczyny pojawienia się ognia oraz szczegółowy przebieg zdarzenia. Wyjaśniane są również okoliczności, w których poszkodowany odniósł tak poważne obrażenia.

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