Dwie osoby ranne. Wybuch w kamperze w Łebie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

Wybuch w kamperze w Łebie. Dwie osoby ranne, na miejsce przyjechali strażacy

Zdarzenie miało miejsce przy ul. Turystycznej w Łebie około godziny 11:30. W zaparkowanym kamperze, z nieustalonych dotąd powodów, doszło do eksplozji instalacji grzewczej. Siła wybuchu była tak duża, że z pojazdu wyleciały szyby. Na miejsce skierowano cztery zastępy straży pożarnej, które zabezpieczyły teren i prowadziły działania ratownicze.

W wyniku zdarzenia ranna została para około 50-letnich osób, przebywająca w pojeździe.

Śledczy ustalają przyczynę zdarzenia w Łebie

- Poszkodowany został mężczyzna z poparzeniem twarzy oraz kobieta z poparzeniami około 50 proc. ciała. Na miejscu zadysponowane były również dwie karetki pogotowia oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał poszkodowaną kobietę do szpitala w Gryficach. Natomiast mężczyzna został przetransportowany karetką do szpitala w Słupsku - mówi mł. bryg. Marcin Elwart ze straży pożarnej w Lęborku w rozmowie z Radiem Eska.

Okoliczności i przyczyny wybuchu będą teraz wyjaśniane przez policję.

Pożar autobusu na Wawrze