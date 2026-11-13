Dramat na Pomorzu. Roczne dziecko spadło z kanapy i przestało oddychać

Wypadek rocznego dziecka w Czarlinie. Zatrzymanie krążenia po upadku

Ten groźny incydent miał miejsce w piątek, 13 listopada, na terenie miejscowości Czarlin w województwie pomorskim. Z doniesień Radia Gdańsk wynika, że zawiadomienie o wypadku wpłynęło do służb ratunkowych krótko po godzinie 15. Pierwsze ustalenia wskazują, iż roczny maluch zsunął się z kanapy prosto na podłogę, co bezpośrednio doprowadziło u niego do nagłego zatrzymania akcji serca.

„Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, iż roczne dziecko spadło z kanapy na podłogę, a następnie doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia” – przekazała „Faktowi” st. sierż. Aleksandra Smukalska z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie.

Bohaterska reakcja matki w Czarlinie uratowała życie malucha

W tej krytycznej sytuacji najważniejsza okazała się natychmiastowa postawa matki poszkodowanego malucha. Nie zwlekając do czasu dotarcia ratowników, kobieta samodzielnie przystąpiła do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal Puls Gdańska, to właśnie jej zdecydowane czynności sprawiły, że krążenie u dziecka powróciło jeszcze przed zabraniem go do placówki medycznej.

Wersję tę oficjalnie potwierdzili także mundurowi. Kiedy tylko maluch odzyskał czynności życiowe, przejęli go medycy udzielający dalszego wsparcia, a pod wskazany adres wysłano również policyjny patrol.

Śmigłowiec LPR lądował na DK22 w Czarlinie. Utrudnienia na trasie

Skala zagrożenia życia wymagała wysłania do Czarlina załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak ustaliło Radio Gdańsk, helikopter ratunkowy musiał przyziemić w pobliżu drogi krajowej nr 22. Prowadzone działania ratownicze wymusiły całkowite zablokowanie ruchu na odcinku łączącym Malbork ze Swarożynem.

Z ustaleń dziennika „Fakt” wynika, że maluch w stanie stabilnym i przytomny trafił ostatecznie pod opiekę lekarzy w szpitalu.

Policja w Tczewie bada przyczyny wypadku rocznego dziecka

Obecnie szczegółowym badaniem przebiegu tego incydentu zajmują się mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie. Funkcjonariusze zaznaczyli przy tym jednoznacznie, że opiekująca się dzieckiem matka w chwili zdarzenia była trzeźwa.

Całe zajście miało niezwykle groźny przebieg i niewiele brakowało, by doszło do ogromnego nieszczęścia, jednak połączenie błyskawicznej pomocy matki ze sprawną akcją ratowników ocaliło roczne dziecko. Lokalne media zgodnie informują, że po przewiezieniu na oddział szpitalny stan zdrowia małego pacjenta określano jako stabilny.

Znasz zasady pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych tylko osób, które mają przygotowanie medyczne wszystkich, ale za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Następne pytanie