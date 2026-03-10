Pył z Sahary znów nad Polską

Wraz z nadejściem cieplejszych dni nad Polskę ponownie dociera zjawisko, które wielu kierowców zna aż za dobrze. Pył saharyjski, niesiony przez ciepłe masy powietrza z południa Europy i północnej Afryki, osiada m.in. na samochodach, tworząc charakterystyczny żółtawy osad. Choć spektakularnie podkreśla kolory zachodów słońca, dla właścicieli aut oznacza przede wszystkim dodatkowe sprzątanie. Warto jednak wiedzieć, jak robić to właściwie, bo nieumiejętne usuwanie pustynnego pyłu może uszkodzić lakier.

Jak rozpoznać pył saharyjski?

Kiedy pył dociera nad Polskę, widać to niemal od razu. Najczęstsze objawy to:

lekko zamglone niebo i mleczna poświata nad horyzontem,

intensywnie czerwone lub pomarańczowe zachody słońca,

żółty lub brunatny osad na samochodach, oknach i parapetach.

Co ciekawe, najbardziej widoczny jest on po deszczu. Krople wody mieszają się wówczas z pyłem i zostawiają na karoserii charakterystyczne plamy przypominające błoto. Jeśli jesteście ciekawi jak dokładnie wygląda pył saharysjki, sprawdźcie naszą galerię zdjęć poniżej.

Pył z Sahary w Polsce. Tak wyglądają pobrudzone auta [ZDJĘCIA]

Jak usunąć pył saharyjski z samochodu?

Najprostsza metoda na usunięcie pyłu z Sahary z samochodu to wizyta na myjni - automatycznej lub ręcznej. Pamiętajcie jednak, by nigdy nie usuwać pyłu na sucho, bowiem wtedy drobinki pustynnego piasku działają jak papier ścierny. Jeśli spróbujesz je zetrzeć suchą szmatką, możesz trwale porysować lakier. W okresie wiosennym wiele osób chcąc szybko usunąć saharyjski pył z aut, myje je np. przed blokiem. Okazuje się jednak, że za taką czynność można dostać mandat!

Za mycie auta pod blokiem grozi mandat

Wielu kierowców próbuje pozbyć się pyłu samodzielnie przed domem. To jednak może skończyć się karą finansową. W wielu gminach obowiązują przepisy zabraniające mycia samochodu na ulicy, parkingu czy pod blokiem, ponieważ detergenty mogą zanieczyszczać glebę i kanalizację. Mandat za takie wykroczenie może sięgać nawet 500 zł. Właśnie dlatego najbezpieczniejszym rozwiązaniem pozostaje skorzystanie z profesjonalnej myjni.

Czy pył saharyjski jest groźny?

Pył z Sahary dla większości ludzi nie stanowi poważnego zagrożenia. Może jednak pogarszać jakość powietrza i podrażniać drogi oddechowe, zwłaszcza u osób z astmą lub chorobami płuc.