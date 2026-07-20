Dlaczego 21 lipca 2026 wyją syreny alarmowe na Pomorzu? Jest konkretny powód

Syreny alarmowe na Pomorzu 21 lipca 2026. Będzie to tylko test

Próbne sygnały mogą rozbrzmiewać w całym województwie pomorskim między godz. 7.00 a 19.00. W tym czasie przewidziano możliwość zarówno ogłoszenia alarmu, jak i jego odwołania. Alarm zostanie zasygnalizowany trzyminutowym dźwiękiem modulowanym, natomiast jego odwołanie – trzyminutowym sygnałem ciągłym.

Organizatorzy przypominają, że emitowane syreny są wyłącznie częścią zaplanowanych ćwiczeń i nie świadczą o wystąpieniu realnego niebezpieczeństwa. W związku z tym mieszkańcy i osoby przebywające na Pomorzu nie muszą podejmować żadnych czynności. Zaleca się jedynie śledzenie komunikatów publikowanych przez oficjalne kanały, takie jak alerty RCB, radio, telewizja oraz aplikacja RSO.

Ogólnopolskie ćwiczenia „Alarm-26”. Jaki jest ich cel?

Głównym celem przedsięwzięcia jest sprawdzenie, czy system ostrzegania ludności oraz wymiana informacji pomiędzy administracją, służbami i wojskiem przebiegają sprawnie. Ćwiczenia mają zweryfikować gotowość infrastruktury do działania w przypadku rzeczywistego zagrożenia.

Za przygotowanie ćwiczeń odpowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które realizuje je wspólnie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.

Jeżeli z przyczyn organizacyjnych testy nie zostaną przeprowadzone 21 lipca, przewidziano termin rezerwowy na 22 lipca 2026 roku. W takim przypadku syreny również mogą zostać uruchomione w godzinach od 7.00 do 19.00.

Przedstawiciele administracji proszą o zachowanie spokoju i poinformowanie o planowanych ćwiczeniach swoich bliskich, zwłaszcza seniorów oraz dzieci, dla których dźwięk syren może być niepokojący.

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