Dają 1000 euro na miesiąc. Wystarczy chcieć zostać we włoskim raju

Anastazja Lisowska
2026-04-14 20:25

W jednym z regionów Włoch władze sięgają po niecodzienne rozwiązania by zatrzymać młodych mieszkańców na miejscu. Okazuje się, że oferują nawet 1000 euro miesięcznie tym, którzy postanowią nie wyjeżdżać, lecz zechcą studiować na miejscu i budować swoją przyszłość w rodzimym regionie.

Kalabria, Włochy

Autor: Zedspider/ Shutterstock
Włochy próbują zatrzymać emigrujących mieszkańców

Włochy kojarzą się z miejscem, do którego ucieka się od codzienności - na wakacje, po słońce, ciepłe morze i spokojniejsze tempo życia. Podczas gdy w Polsce przez dużą część roku dominują chłodniejsze dni, krótsze zimowe popołudnia i kapryśna pogoda, południe Italii oferuje długie, gorące lato i łagodniejsze zimy. Nic więc dziwnego, że dla wielu z nas zastanawiające jest, iż są osoby, które z takiej lokacji chcą uciekać. Okazuje się bowiem, że nawet we włoskim raju coraz trudniej zatrzymać młodych ludzi na stałe.

Kalabria - włoski raj

Kalabria to jeden z najbardziej malowniczych, a jednocześnie mniej odkrytych regionów południowych Włoch. Lokalizacja ta zachwyca krystalicznie czystymi plażami i stromymi klifami. To kraina pełna kontrastów - od urokliwych nadmorskich miasteczek po dzikie, niemal nietknięte przez masową turystykę tereny. Słynie również z bogatej kultury, tradycyjnej kuchni i spokojniejszego tempa życia, które dla wielu stanowi synonim prawdziwego włoskiego "dolce vita". Niestety, jednocześnie region ten zmaga się z problemami i mimo swoich naturalnych atutów nie zawsze jest pierwszym wyborem dla młodych ludzi planujących swoją przyszłość. Władze jednak mają na to rozwiązanie!

1000 euro miesięcznie za studia i życie w słonecznej Kalabrii

Czy można dostać pieniądze za to, żeby studiować i żyć w jednym z najpiękniejszych zakątków Europy? Jak czytamy na portalu polskieradio24.pl, władze Kalabrii mówią stanowcze tak i oferują nawet 1000 euro miesięcznie. Plan zakłada, że każdy student, który zdecyduje się studiować na publicznej uczelni w Kalabrii, będzie mógł liczyć na regularne wsparcie finansowe. Warunki są jednak jasno określone:

  • trzeba studiować w regionie,
  • zdawać egzaminy zgodnie z harmonogramem,
  • utrzymywać wysoką średnią ocen.

Początkowo program miał obejmować wyłącznie studentów pierwszego roku, jednak ostatecznie rozszerzono go na wszystkich studiujących w regionie. Jak więc widać, władze chcą nie tylko przyciągnąć, ale i zatrzymać młodych na dłużej. System zachęt ma zostać wprowadzony już od następnego roku akademickiego.

