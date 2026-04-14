Dają 1000 euro na miesiąc. Wystarczy chcieć zostać we włoskim raju

Włochy próbują zatrzymać emigrujących mieszkańców

Włochy kojarzą się z miejscem, do którego ucieka się od codzienności - na wakacje, po słońce, ciepłe morze i spokojniejsze tempo życia. Podczas gdy w Polsce przez dużą część roku dominują chłodniejsze dni, krótsze zimowe popołudnia i kapryśna pogoda, południe Italii oferuje długie, gorące lato i łagodniejsze zimy. Nic więc dziwnego, że dla wielu z nas zastanawiające jest, iż są osoby, które z takiej lokacji chcą uciekać. Okazuje się bowiem, że nawet we włoskim raju coraz trudniej zatrzymać młodych ludzi na stałe.

Kalabria - włoski raj

Kalabria to jeden z najbardziej malowniczych, a jednocześnie mniej odkrytych regionów południowych Włoch. Lokalizacja ta zachwyca krystalicznie czystymi plażami i stromymi klifami. To kraina pełna kontrastów - od urokliwych nadmorskich miasteczek po dzikie, niemal nietknięte przez masową turystykę tereny. Słynie również z bogatej kultury, tradycyjnej kuchni i spokojniejszego tempa życia, które dla wielu stanowi synonim prawdziwego włoskiego "dolce vita". Niestety, jednocześnie region ten zmaga się z problemami i mimo swoich naturalnych atutów nie zawsze jest pierwszym wyborem dla młodych ludzi planujących swoją przyszłość. Władze jednak mają na to rozwiązanie!

1000 euro miesięcznie za studia i życie w słonecznej Kalabrii

Czy można dostać pieniądze za to, żeby studiować i żyć w jednym z najpiękniejszych zakątków Europy? Jak czytamy na portalu polskieradio24.pl, władze Kalabrii mówią stanowcze tak i oferują nawet 1000 euro miesięcznie. Plan zakłada, że każdy student, który zdecyduje się studiować na publicznej uczelni w Kalabrii, będzie mógł liczyć na regularne wsparcie finansowe. Warunki są jednak jasno określone:

trzeba studiować w regionie,

zdawać egzaminy zgodnie z harmonogramem,

utrzymywać wysoką średnią ocen.

Początkowo program miał obejmować wyłącznie studentów pierwszego roku, jednak ostatecznie rozszerzono go na wszystkich studiujących w regionie. Jak więc widać, władze chcą nie tylko przyciągnąć, ale i zatrzymać młodych na dłużej. System zachęt ma zostać wprowadzony już od następnego roku akademickiego.