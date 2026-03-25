Czy opuszczenie mszy to zawsze grzech? Ksiądz nie pozostawia złudzeń

Msza święta w kościele katolickim

Dla katolików msza święta stanowi najważniejsze nabożeństwo, będące głównym punktem religijnego życia. Uczestnictwo w liturgii to dla wielu wiernych nie tylko wymóg, ale przede wszystkim czas przeznaczony na modlitwę, głębszą refleksję i budowanie siły duchowej. Nabożeństwa te odprawiane są zazwyczaj w niedziele oraz w kluczowe święta ujęte w kalendarzu liturgicznym. Choć msze odbywają się również w dni robocze, to właśnie niedziela, jako czas oddany Bogu, ma dla wierzących szczególne znaczenie. Co jednak w sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie pojawić się w świątyni tego dnia?

Czy można nie iść na niedzielną mszę? Odpowiada ks. Sebastian Picur

Temat obowiązku uczestnictwa w niedzielnej liturgii od lat budzi sporo emocji wśród wiernych. Podczas gdy dla jednych jest to stały element praktyki religijnej, inni zastanawiają się, czy każde opuszczenie mszy jest równoznaczne ze złamaniem zasad wiary. Jakiś czas temu pewna internautka wprost zapytała ks. Sebastiana Picura, czy nieobecność na mszy, wynikająca jedynie z niechęci do pójścia do kościoła, to grzech, nawet jeśli uważa się ona za osobę wierzącą.

Ksiądz, odpowiadając na zadane pytanie, uciął wszelkie spekulacje. Przypomniał on zasady obowiązujące w Kościele katolickim i stanowczo podkreślił, że uczestnictwo w niedzielnej liturgii to jeden z najważniejszych obowiązków każdego wiernego. Duchowny jednoznacznie wskazał, że celowa rezygnacja z udziału we mszy, bez posiadania ważnego powodu, jest równoznaczna ze złamaniem przykazania kościelnego.

