Czujne pracownice Poczty Polskiej uratowały 77-latkę. Kobieta podała obcym kody autoryzacyjne i nie tylko

Pracownice poczty w Człuchowie udaremniły kradzież. Oszuści chcieli wyłudzić 23 tys. zł

Pracownice poczty w Człuchowie: pani Sylwia Nitz i Barbara Niziałek wykazały się dużą czujnością i profesjonalnym podejściem. Dzięki ich błyskawicznej reakcji udało się udaremnić przestępstwo i ochronić starszą kobietę przed utratą znacznej kwoty pieniędzy.

- Do zdarzenia doszło 18 marca, około godziny 15.00. Wówczas do placówki pocztowej zgłosiła się starsza kobieta, która zamierzała dokonać trzech wpłat na łączną kwotę 23 tysięcy złotych na wskazany rachunek. Jej zachowanie oraz brak logicznego uzasadnienia transakcji wzbudziły podejrzenia pracownicy obsługującej przy okienku, która poinformowała o sytuacji swoją przełożoną - informują człuchowscy policjanci.

Fałszywy pracownik banku zadzwonił do 77-latki z Człuchowa. Tak działa mechanizm oszustwa

Pracownice najpierw podjęły próbę rozmowy z klientką, a gdy ich podejrzenia się potwierdziły, natychmiast powiadomiły policję. Funkcjonariusze szybko przyjechali na miejsce i ustalili, że seniorka padła ofiarą oszustów.

Z ustaleń śledczych wynika, że wszystko zaczęło się tego samego dnia rano. Do 77-latki zadzwoniła kobieta mówiąca po polsku ze wschodnim akcentem i poinformowała o rzekomym kredycie zaciągniętym na jej dane. Po chwili pojawił się kolejny telefon. Tym razem od osoby podszywającej się pod pracownicę „Departamentu Kontroli Bezpieczeństwa Banku”.

- Rozmówczyni przekonała kobietę, że jej środki finansowe są zagrożone i należy je jak najszybciej zabezpieczyć. W trakcie rozmowy seniorka przekazała dane do logowania do bankowości elektronicznej, podała kody autoryzacyjne SMS. Działała pod presją czasu i w przekonaniu, że współpracuje z instytucją bankową - zaznaczają funkcjonariusze.

Seniorka wypłaciła z banków w Człuchowie i Chojnicach duże kwoty gotówki

Przestępcy zdobyli dostęp do konta kobiety i próbowali wykonać przelew na kwotę 15 900 złotych, jednak operacja została zatrzymana przez bank. Następnie nakłonili seniorkę do wypłaty pieniędzy w gotówce.

Postępując zgodnie z ich instrukcjami, 77-latka udała się do banków w Człuchowie i Chojnicach, gdzie wypłaciła pieniądze w trzech transakcjach po 8 tysięcy złotych. Kolejnym krokiem miało być przekazanie gotówki poprzez wpłaty na wskazane konto, dlatego kobieta trafiła do placówki pocztowej.

- Dzięki czujności pracownic, które właściwie oceniły sytuację i powiadomiły Policję, nie doszło do przekazania pieniędzy. Seniorka nie straciła oszczędności - dodają policjanci.

