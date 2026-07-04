Cztery osoby zginęły w tragicznym wypadku. BMW uderzyło w nasyp

Do potężnego dramatu doszło o poranku w sobotę, 4 lipca. W Postolinie niedaleko Sztumu w województwie pomorskim rozbiło się auto osobowe.

Pojazd nagle dachował i z impetem uderzył w skarpę. Śmierć na miejscu poniosły cztery osoby, w tym dwunastoletnia dziewczynka, a jeden z pasażerów odniósł obrażenia.

Policjanci wstępnie oceniają, że siedzący za kierownicą BMW 22-latek najprawdopodobniej jechał za szybko, nie zważając na to, co działo się na jezdni.

Dramat na drodze pod Sztumem. Czwórka zabitych, najmłodsza ofiara miała 12 lat

Na skutek dachowania i silnego uderzenia w nasyp śmierć poniosły cztery osoby podróżujące autem marki BMW. Skala tragedii poraża tym bardziej, że jedną z zabitych jest zaledwie dwunastoletnia dziewczynka. Obecnie śledczy pod nadzorem prokuratury intensywnie pracują, by zrekonstruować przebieg tego śmiertelnego wypadku w pobliżu Sztumu.

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że 22-letni kierujący BMW na łuku drogi prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków na drodze, zjechał na pobocze, auto dachowało i niestety zginęły cztery młode osoby. Najmłodsza ofiara to 12-latka - przekazała "Faktowi" asp. szt. Karolina Kosmowska z Komendy Powiatowej Policji w Sztumie.

Służby proszą kierowców o ostrożność

Mundurowi ostrzegają osoby przemieszczające się w tamtej okolicy o możliwych zatorach i proszą o maksymalne skupienie na drodze. Jak przekazali pomorscy funkcjonariusze, nad ranem w Postolinie zginęły cztery osoby, a mundurowi pod okiem prokuratora wciąż badają przyczyny tragedii. Służby zaapelowały o czujność i wykonywanie poleceń wydawanych przez pracujące na miejscu patrole, przypominając jednocześnie o możliwych komplikacjach drogowych w strefie zdarzenia.

Dziś nad ranem w miejscowości Postolin doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym śmierć poniosły cztery osoby. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczają miejsce zdarzenia oraz prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn wypadku. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu. W rejonie zdarzenia mogą występować utrudnienia w ruchu - informuje pomorska policja.

Sonda Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej? Wprowadzić więcej akcji edukacyjnych, by kierowcy wykazali więcej empatii dla innych na drogach W tej sprawie nic więcej nie można już zrobić - to kwestia naszej mentalności, która prowadzi do łamania przepisów drogowych Jeszcze bardziej zaostrzyć kary Wyłożyć więcej pieniędzy na drogowe inwestycje