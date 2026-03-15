Śmiertelny wypadek w Chałupach. Zderzenie dwóch aut na Półwyspie Helskim

Koszmarne sceny rozegrały się w niedzielę w godzinach porannych na terenie Chałup. Właśnie tam, na mocno uczęszczanej drodze wojewódzkiej numer 216 biegnącej przez Półwysep Helski, doszło do niezwykle groźnego incydentu drogowego. Z ogromną siłą zderzyły się czołowo dwa pędzące samochody. W wypadku brał udział dostawczy mercedes sprinter oraz osobowy volkswagen golf.

Szczegóły interwencji przekazał młodszy aspirant Dawid Westrych, reprezentujący Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Z jego relacji wynika, że potężne uderzenie uwięziło jedną z poszkodowanych osób w zmiażdżonym aucie. Strażacy błyskawicznie ruszyli z pomocą i wyciągnęli ofiarę z wraku, po czym oddali ją pod opiekę załogi karetki pogotowia. Niestety, obrażenia kierującej volkswagenem okazały się zbyt poważne i lekarz musiał stwierdzić jej zgon.

Ustalono, że 19-latek siedzący za kierownicą mercedesa sprintera jechał w stronę Władysławowa i nagle zjechał na przeciwległy pas. Ten manewr doprowadził do czołowego spotkania z volkswagenem golfem, który przemieszczał się całkowicie prawidłowo. Siła kolizji sprawiła, że 50-latka straciła kontrolę nad swoim samochodem osobowym i z impetem wbiła się w przydrożne drzewo, ponosząc śmierć.

Młody kierowca dostawczaka wyszedł z wypadku bez szwanku, a badanie potwierdziło jego trzeźwość.

Trasa zablokowana. Poważne utrudnienia między Władysławowem a Helem

Skutki porannej tragedii natychmiast odczuli inni uczestnicy ruchu drogowego. Trasa wojewódzka o numerze 216 przez bite dwie godziny pozostawała nieprzejezdna, wywołując gigantyczny paraliż komunikacyjny na całym Półwyspie Helskim. Obecnie na tym odcinku funkcjonuje już ruch wahadłowy. Mundurowi nieustannie proszą kierowców o ostrożną jazdę oraz bezwzględne słuchanie poleceń służb i śledzenie wytyczonych objazdów.

Teren wokół rozbitych pojazdów jest wciąż badany przez policyjnych śledczych, którzy współpracują z obecnym na miejscu prokuratorem. Ich głównym zadaniem jest teraz drobiazgowe odtworzenie każdego detalu tego koszmarnego incydentu. Stróże prawa intensywnie poszukują naocznych świadków i zabezpieczają pobliski monitoring, co ma ułatwić ostateczne rozwiązanie zagadki i wskazanie dokładnych przyczyn śmiertelnego zderzenia.

Ratownicy i policjanci po raz kolejny biją na alarm, przypominając o charakterystyce drogi łączącej Hel z Władysławowem. Jest to odcinek o niezwykle dużym natężeniu ruchu, szczególnie w okresie wyjazdów wakacyjnych. Wymaga on od podróżujących maksymalnego skupienia oraz ścisłego dopasowania prędkości do warunków panujących na asfalcie. Niedzielny wypadek w Chałupach to brutalny dowód na to, że nawet chwila dekoncentracji na specyficznych trasach Półwyspu Helskiego może zakończyć się najgorszym scenariuszem.

W sieci pojawiły się już pierwsze materiały z miejsca zdarzenia. Fotografie z tego śmiertelnego wypadku w Chałupach doskonale obrazują skalę zniszczeń i siłę zderzenia obu samochodów.