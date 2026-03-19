Ciało policjanta znalezione w lesie! "Strzał z broni służbowej"

Zaginiony policjant nie żyje. Ciało 37-latka znaleziono w lesie w gminie Czersk na Pomorzu

Nie żyje 37-letni policjant z komisariatu w Czersku. Mężczyzna był poszukiwany od 17 marca. O jego zaginięciu poinformowano jeszcze tego samego dnia późnym wieczorem. Z komunikatu wynikało, że od rana nie kontaktował się z bliskimi. Policja podała wówczas rysopis, nie ujawniając, że chodzi o funkcjonariusza. Rozpoczęto poszukiwania, które trwały do następnego dnia. Ciało mężczyzny zostało odnalezione 18 marca rano w lesie w pobliżu miejscowości Struga w gminie Czersk. Na miejscu pracowali policjanci i prokurator. Jak poinformował prokurator rejonowy w Chojnicach Mirosław Orłowski, zwłoki należały do zaginionego 37-latka. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną śmierci mogło być postrzelenie z broni służbowej. Śledczy biorą pod uwagę, że mężczyzna mógł sam oddać strzał. Na obecnym etapie nie ma informacji, które wskazywałyby na udział osób trzecich.

Dokładne przyczyny śmierci mają zostać ustalone podczas sekcji zwłok. Zaplanowano ją z udziałem biegłego lekarza. Śledztwo ma wyjaśnić, co dokładnie wydarzyło się przed śmiercią policjanta i w jakich okolicznościach doszło do tragedii. Sprawa jest szczególnie trudna dla środowiska policyjnego. Zmarły był funkcjonariuszem komisariatu w Czersku i został odnaleziony przez swoich kolegów. Na razie służby nie podają dodatkowych szczegółów.

Gdzie szukać pomocy? Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

