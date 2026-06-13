PILNE: Ciało 75-latka leżało przy drodze na Pomorzu! Policja zatrzymała w sprawie Mateusza G.

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Poszukiwany w związku z prowadzonym postępowaniem został zatrzymany przez policjantów na terenie Gdańska. "Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w jego rozpowszechnianie oraz przekazywały informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu mężczyzny" - przekazali pomorscy policjanci. Dalsze czynności w sprawie prowadzone są przez policjantów pod nadzorem prokuratora.

Śmierć w Młynkach. Chojnicka policja poszukiwała Mateusza G.

Funkcjonariusze zakończyli poszukiwania Mateusza G., który – według śledczych – może posiadać wiedzę pomocną w wyjaśnieniu sprawy śmierci 75-latka. Zwłoki mężczyzny zostały znalezione w nocy z 12 na 13 czerwca w pobliżu drogi krajowej nr 22, niedaleko miejscowości Młynki.

Z informacji przekazanych przez policję wynika, że Mateusz G. mógł być ubrany w czarną skórzaną kurtkę, ciemnozieloną bluzę z kapturem, ciemną czapkę z daszkiem oraz czarne buty. Znakiem szczególnym są skarpetki z charakterystycznym wzorem przedstawiającym liście marihuany.

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