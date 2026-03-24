Ciało 46-letniej kobiety wyłowiono z morza w Gdańsku. Policja ustaliła tożsamość zmarłej

Zwłoki kobiety przy plaży w Gdańsku Brzeźnie. Służby na miejscu

W sobotę, 21 marca, w rejonie Zatoki Gdańskiej doszło do tragicznego odkrycia. Jak podaje „Dziennik Bałtycki”, krótko po godzinie 6 rano policja otrzymała zgłoszenie o ciele dryfującym w morzu. Do zdarzenia doszło w gdańskiej dzielnicy Brzeźno. Zwłoki znajdowały się w wodzie około pół kilometra na wschód od molo, w pobliżu wejścia na plażę nr 50. Na miejscu pracowali prokurator oraz policyjni specjaliści, w tym technicy kryminalistyki zabezpieczający ślady i sporządzający dokumentację.

Kobieta nie miała przy sobie dokumentów, a jej wiek wstępnie oceniono na około 50 lat. Jak przekazał portal, gdańscy policjanci w niespełna 48 godzin ustalili jej tożsamość — była to 46-letnia mieszkanka gminy Cedry Wielkie. W ostatnich tygodniach policja w Pruszczu Gdańskim nie odnotowała zgłoszenia o zaginięciu kobiety z tego obszaru.

Brak śladów działania osób trzecich. Wyniki sekcji zwłok 46-latki z Cedrów Wielkich będą kluczowe

Tożsamość kobiety ustalono m.in. dzięki odzieży, którą miała na sobie. Wstępne ustalenia policji wskazują, że jej śmierć najprawdopodobniej nie była wynikiem działania osób trzecich. Szczegółowe okoliczności zdarzenia mają zostać wyjaśnione po przeprowadzeniu sekcji zwłok.