Ceny mieszkań w Trójmieście szaleją! Sopot 5 razy droższy od Bytomia. Tańsze mieszkanie znajdziemy w stolicy

Sopot najdroższy w Polsce. Ogromne różnice cen mieszkań na Pomorzu i w kraju

Eksperci portalu GetHome.pl przeanalizowali najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące transakcji na rynku mieszkaniowym w 2024 roku. Statystyki bazują na informacjach z Rejestrów Cen Nieruchomości i obejmują niemal wszystkie powiaty oraz miasta na prawach powiatu w Polsce. Różnice w cenach mieszkań są ogromne.

Sopot zdecydowanie wyróżnia się na tle całej Polski. Jak wynika z danych, to właśnie w tym nadmorskim kurorcie ceny mieszkań należą do najwyższych w kraju i są nawet pięć razy wyższe niż w najtańszych miastach!

Średnia cena metra kwadratowego w Sopocie wynosi aż 19 849 zł. Dla porównania w Bytomiu to zaledwie 4 032 zł. Tak duża różnica pokazuje, jak ogromne są dysproporcje na rynku nieruchomości. Nie tylko między regionami, ale też między dużymi i mniejszymi ośrodkami.

Pomorze w czołówce najdroższych lokalizacji

Na tle kraju bardzo mocno wyróżnia się całe Trójmiasto. W zestawieniu najdroższych miast znalazły się aż trzy pomorskie lokalizacje:

Sopot – 19 849 zł/m²

Gdańsk – 12 301 zł/m²

Gdynia – 11 770 zł/m²

To oznacza, że Pomorze pozostaje jednym z najdroższych regionów do życia w Polsce. Eksperci wskazują, że wpływ na to ma m.in. atrakcyjność turystyczna, dostęp do morza, rozwinięta infrastruktura oraz duże zainteresowanie inwestorów.

Wysokie ceny notują także inne duże miasta, takie jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, ale to właśnie Sopot pozostaje niekwestionowanym liderem.

Sopot - 19 849 zł

Warszawa - 15 850 zł

Kraków - 13 738 zł

Gdańsk - 12 301 zł

Wrocław - 11 913 zł

Świnoujście - 11 842 zł

Gdynia - 11 770 zł

Poznań - 10 325 zł

Lublin - 9 607 zł

Katowice - 9 326 zł

Skąd tak duże różnice i gdzie jest najtaniej?

Jak zwracają uwagę autorzy badania, dane obejmują zarówno rynek pierwotny, jak i wtórny. Warto jednak pamiętać, że w przypadku nowych mieszkań uwzględniane są tylko te, których własność została już przeniesiona. Ich ceny często były ustalane nawet rok czy dwa lata wcześniej.

Eksperci GetHome.pl podkreślają, że tak duże różnice wynikają m.in. z poziomu rozwoju miast, atrakcyjności lokalizacji oraz popytu. Nadmorskie kurorty, takie jak Sopot, przyciągają nie tylko mieszkańców, ale też inwestorów i turystów, co winduje ceny.

Mieszkania w znacznie niższej cenie można zakupić głównie w miastach z południa Polski. Najtańsze lokum można znaleźć m.in. w:

Bytomiu – 4 032 zł/m²

Jastrzębiu-Zdroju – 4 435 zł/m²

Wałbrzychu – 4 671 zł/m²

W zestawieniu pojawił się też Grudziądz, gdzie średnia cena wynosi 5 070 zł za metr kwadratowy.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że jeszcze niższe ceny można spotkać poza dużymi miastami. Szczególnie w słabiej zurbanizowanych powiatach. Tam jednak rynek mieszkań jest mniej rozwinięty, a dominują domy jednorodzinne.

