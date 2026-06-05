Brytyjski dziennik poleca polskie miasto. Ten kurort to idealne miejsce na wakacje

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-05 20:57

Znany brytyjski dziennik wyróżnił jedno z polskich miast w województwie pomorskim, uznając je za idealne na letni urlop w 2026 roku. Redakcja umieściła nadbałtycką miejscowość na piątej pozycji w zestawieniu dla osób unikających męczących upałów. Właśnie łagodna pogoda przyciąga turystów z Wysp Brytyjskich. O jakim polskim mieście mowa?

Sopot

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Autor: Arcaion/ Pixabay.com

Sopot doceniony przez The Independent. Polski kurort to hit na wakacje 2026

Dziennikarze z Wielkiej Brytanii uznali Sopot za najlepsze miejsce na letni wypoczynek. Gazeta „The Independent” umieściła Sopot na piątej pozycji w zestawieniu europejskich miast, które powinny odwiedzić osoby chcące uciec od morderczych letnich upałów. Coraz większa grupa wczasowiczów świadomie rezygnuje z tradycyjnych wyjazdów do Hiszpanii, Portugalii, Turcji czy Grecji na rzecz państw gwarantujących bardziej przyjazną, łagodną aurę. Sierpniowe dni w Trójmieście przynoszą zazwyczaj około 22 stopni Celsjusza, po zmroku termometry wskazują blisko 14 stopni. 

Brytyjscy dziennkarze docenili też czterokilometrową plażę, dogodne położenie blisko Gdańska i bogatą ofertę spa i klubów. Autorzy artykułu nie zapomnieli wspomnieć o kultowych gofrach, które od wielu dekad są nieodłącznym elementem wypoczynku nad polskim morzem. Największą dumą tego miasta pozostaje jednak słynny pomost. 

Zagraniczni turyści wybierają Sopot. Trend coolcation zyskuje na popularności

Tak zwany trend coolcation to odpowiedź podróżnych na nieznośne upały, które panują latem w Hiszpanii czy we Włoszech. Obok pomorskiego kurortu w rankingu pojawiły się między innymi norweskie Oslo, belgijska Ostenda, słoweńskie jezioro Bled, estońskie Tartu oraz fińskie Pori. 

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