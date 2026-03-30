Brytyjczycy zachwyceni polskim wybrzeżem. "Pustynia" nad Bałtykiem robi furorę

Gdańsk hitem turystycznym. Amerykanin zachwycony polskim miastem

Trójmiasto umacnia swoją pozycję jako atrakcyjny kierunek turystyczny nie tylko w sezonie letnim. Dane Sopockiej Organizacji Turystycznej oraz analizy płatności VISA pokazują, że odwiedzający chętnie wracają do Sopotu, spędzają tam więcej czasu i wydają więcej niż w poprzednich latach. Coraz częściej region pojawia się także w zagranicznych mediach, co dodatkowo zwiększa jego rozpoznawalność.

W ostatnim czasie o polskim wybrzeżu pisał m.in. National Geographic. Portal przedstawił historię Gabriela Morrisa – amerykańskiego youtubera, którego kanał obserwuje ponad 600 tysięcy osób. Podróżnik, który odwiedził niemal 100 krajów, po przyjeździe do Gdańska uznał miasto za jedno z najpiękniejszych, jakie widział. Szczególnie docenił architekturę kamienic, nabrzeże Motławy oraz spokojny klimat sprzyjający spacerom i poznawaniu miasta.

Brytyjski "Daily Mail" zachwyca się polskimi wydmami

Na tym jednak nie koniec. O walorach Pomorza napisał również brytyjski „Daily Mail”. Dziennikarze skupili się na Słowińskim Parku Narodowym i jego charakterystycznych ruchomych wydmach. W artykule opisano ten krajobraz jako jednocześnie piękny i nieco surowy, podkreślając jego wyjątkowość oraz rzadko spotykaną w Europie skalę.

Szczególną uwagę zwrócono na wydmy na Mierzei Łebskiej, które bardziej przypominają pustynne tereny niż typowe nadmorskie krajobrazy. Przemieszczające się nawet o 10 metrów rocznie piaski zmieniają ukształtowanie terenu i przykrywają roślinność, tworząc nietypowe widoki. Wspomniano również o lokalnych legendach o zasypanych wioskach oraz fragmentach drzew wystających spod piasku.

Słowiński Park Narodowy. Ruchome wydmy to unikat na skalę Europy

Na tym jednak nie koniec. O walorach Pomorza napisał również brytyjski „Daily Mail”. Dziennikarze skupili się na Słowińskim Parku Narodowym i jego charakterystycznych ruchomych wydmach. W artykule opisano ten krajobraz jako jednocześnie piękny i nieco surowy, podkreślając jego wyjątkowość oraz rzadko spotykaną w Europie skalę.

Szczególną uwagę zwrócono na wydmy na Mierzei Łebskiej, które bardziej przypominają pustynne tereny niż typowe nadmorskie krajobrazy. Przemieszczające się nawet o 10 metrów rocznie piaski zmieniają ukształtowanie terenu i przykrywają roślinność, tworząc nietypowe widoki. Wspomniano również o lokalnych legendach o zasypanych wioskach oraz fragmentach drzew wystających spod piasku.

