Brutalny atak na taksówkarza w Gdańsku! W sprawie zamieszanych jest dwóch 16-latków

Zwykły nocny przejazd ulicami Trójmiasta przybrał wyjątkowo dramatyczny obrót, gdy dwójka młodych chuliganów skatowała szofera , powodując u niego bardzo ciężkie rany.

Jeden ze sprawców wykorzystał podczas ataku niebezpieczny przedmiot. Agresorzy uciekli przed przyjazdem służb, choć wcześniej sami powiadomili odpowiednie organy.

Młodocianych przestępców czeka teraz poważne zderzenie z wymiarem sprawiedliwości.

Napad na taksówkarza w Gdańsku. Nastolatkowie użyli niebezpiecznego narzędzia

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w gdańskich Kokoszkach. W nocy z 14 na 15 maja dwóch nastolatków w wieku 16 lat zamówiło przejazd taksówką. Kurs niespodziewanie przerodził się jednak w dramatyczne sceny. Według ustaleń policji młodzi pasażerowie mieli nagle zaatakować kierowcę. Jeden z nich miał użyć podczas napaści niebezpiecznego narzędzia.

- W nocy z 14 na 15 maja w rejonie dzielnicy Kokoszki miało dojść do pobicia kierowcy taksówki przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Z ustaleń policjantów wynika, że pokrzywdzony był bity i kopany. Jeden z napastników miał zadawać ciosy niebezpiecznym narzędziem - relacjonują policjanci z Gdańska.

Brutalny atak na Kokoszkach. Sprawcy pobicia wezwali policję

Kierowca taxi odniósł liczne obrażenia i wymagał pomocy medycznej. Co szokujące, chwilę po ataku sprawcy sami powiadomili służby o zdarzeniu, dzwoniąc pod numer alarmowy. Zanim jednak policjanci pojawili się na miejscu, nastolatkowie zdążyli uciec. Funkcjonariusze szybko rozpoczęli działania, aby ich odnaleźć.

- Kryminalni z komisariatu w Osowej natychmiast zajęli się sprawą i w niedzielę zatrzymali dwóch 16-letnich sprawców tego czynu. Nieletni zostali zatrzymani i doprowadzeni do jednostki Policji, a następnie osadzeni w Policyjnej Izbie Dziecka - dodają mundurowi.

O dalszym losie 16-latków zdecyduje teraz sąd rodzinny i nieletnich.

