Brutalny atak na osiedlu w Wejherowie. Skatował kobietę, poszkodowana trafiła do szpitala

Napad w Wejherowie. Kobieta z obrażeniami trafiła na izbę przyjęć

Do dramatycznych wydarzeń doszło kilka dni temu w rejonie jednego z osiedli w Wejherowie. Mężczyzna zaatakował kobietę, zadając jej uderzenia w głowę i twarz, a później bijąc i kopiąc ją po całym ciele. Następnie zabrał jej torebkę, w której były telefon, klucze do mieszkania oraz inne osobiste przedmioty.

W wyniku napaści kobieta doznała poważnych obrażeń twarzy i innych urazów. Poszkodowana trafiła do szpitala, a o całym zdarzeniu powiadomiono policję.

- Policjanci od razu zajęli się ustalaniem okoliczności zdarzenia i poszukiwaniem sprawcy. Funkcjonariusze pionu kryminalnego z wejherowskiej komendy, analizując zebrane informacje i wykonując kolejne czynności w terenie, zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o dokonanie rozboju – informują funkcjonariusze z Wejherowa.

Zarzut rozboju dla 32-latka z Wejherowa. Grozi mu surowa kara

Zatrzymany 32-latek został osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Później śledczy go przesłuchali i przedstawili mu zarzut rozboju, za który grozi od 2 do 15 lat więzienia. Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Wejherowie zdecydował o objęciu podejrzanego dozorem policji.

- 32-latek ma obowiązek stawiać się w wejherowskiej jednostce Policji dwa razy w tygodniu. Zastosowano wobec niego również zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej oraz zakaz kontaktowania się z nią w jakiejkolwiek formie – dodają mundurowi.

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