Brutalny atak na nastolatka. 15-latka z Rumi pocięła kolegę ostrym narzędziem

Atak ostrym narzędziem w Rumi. Kłótnia nastolatków zakończyła się tragicznie

Policjanci zatrzymali 15-letnią mieszkankę Rumi w związku ze zdarzeniem, które miało miejsce 7 czerwca. Według ustaleń śledczych między nastolatkami doszło do kłótni, podczas której dziewczyna miała zaatakować swojego kolegę przy użyciu ostrego narzędzia. Chłopak odniósł poważne obrażenia i trafił pod opiekę lekarzy.

Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce skierowano funkcjonariuszy, w tym technika kryminalistyki. Policjanci przeprowadzili oględziny oraz zabezpieczyli ślady i przedmioty mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania. Wśród zabezpieczonych rzeczy znalazły się dwa ostre narzędzia oraz gaz pieprzowy.

Ciężki uszczerbek na zdrowiu nastolatka. Sąd rodzinny zdecyduje o losie 15-latki z Rumi

W wyniku zdarzenia nastolatek doznał rozległych obrażeń obu rąk. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala w Gdańsku, gdzie nadal przechodzi leczenie. Śledczy poinformowali, że obrażenia zostały zakwalifikowane jako ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Po zakończeniu czynności procesowych dziewczyna została zatrzymana i umieszczona w Policyjnej Izbie Dziecka w Gdańsku. O tym, jakie dalsze kroki zostaną wobec niej podjęte, zdecyduje Sąd Rodzinny i Nieletnich w Wejherowie. Jednym z rozważanych rozwiązań jest skierowanie 15-latki do placówki zamkniętej.

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