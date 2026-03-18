Brutalne pobicie w Nowym Dworze Gdańskim. Zaatakowali mężczyznę poruszającego się na protezach

Policjanci z Nowego Dworu Gdańskiego ujęli dwóch sprawców napaści na 34-latka.

Agresorzy doskonale znali poszkodowanego i zignorowali jego widoczną niepełnosprawność.

Zatrzymani odpowiedzą za dokonanie pobicia w warunkach chuligańskich.

Wobec sprawców wdrożono środki zapobiegawcze, a za ten czyn staną przed sądem.

Pobicie w Nowym Dworze Gdańskim. Sprawcy znali swoją ofiarę

Mundurowi z komendy w Nowym Dworze Gdańskim zatrzymali dwóch podejrzanych w wieku 32 oraz 49 lat. Mężczyźni mieli napaść na 34-letniego mieszkańca pobliskich miejscowości. Zaatakowany mężczyzna odniósł liczne powierzchowne rany.

Sytuacja rozegrała się 13 marca. Z policyjnych ustaleń wynika, że agresorzy znali pokrzywdzonego 34-latka z widzenia. Podbiegli do niego, a następnie zaczęli go szarpać i bić po całym ciele.

- Mimo że wiedzieli, iż pokrzywdzony jest osobą z niepełnosprawnością i porusza się przy użyciu dwóch protez, nie powstrzymali się od przemocy. 34-latek doznał licznych zadrapań. Po zdarzeniu sprawcy uciekli z miejsca przestępstwa - informują funkcjonariusze.

Zarzuty dla sprawców pobicia w Nowym Dworze Gdańskim

Dzięki sprawnej reakcji funkcjonariuszy obaj podejrzani zostali zatrzymani i przewiezieni do jednostki policji, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące pobicia o charakterze chuligańskim.

Wobec 49-latka zastosowano środki zapobiegawcze – został objęty dozorem policyjnym oraz zakazem kontaktowania się zarówno z pokrzywdzonym, jak i drugim podejrzanym. Obu mężczyznom grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.