Brutalne pobicie w Nowym Dworze Gdańskim. Zaatakowali mężczyznę poruszającego się na protezach

Spis treści
- Policjanci z Nowego Dworu Gdańskiego ujęli dwóch sprawców napaści na 34-latka.
- Agresorzy doskonale znali poszkodowanego i zignorowali jego widoczną niepełnosprawność.
- Zatrzymani odpowiedzą za dokonanie pobicia w warunkach chuligańskich.
- Wobec sprawców wdrożono środki zapobiegawcze, a za ten czyn staną przed sądem.
Pobicie w Nowym Dworze Gdańskim. Sprawcy znali swoją ofiarę
Mundurowi z komendy w Nowym Dworze Gdańskim zatrzymali dwóch podejrzanych w wieku 32 oraz 49 lat. Mężczyźni mieli napaść na 34-letniego mieszkańca pobliskich miejscowości. Zaatakowany mężczyzna odniósł liczne powierzchowne rany.
Sytuacja rozegrała się 13 marca. Z policyjnych ustaleń wynika, że agresorzy znali pokrzywdzonego 34-latka z widzenia. Podbiegli do niego, a następnie zaczęli go szarpać i bić po całym ciele.
- Mimo że wiedzieli, iż pokrzywdzony jest osobą z niepełnosprawnością i porusza się przy użyciu dwóch protez, nie powstrzymali się od przemocy. 34-latek doznał licznych zadrapań. Po zdarzeniu sprawcy uciekli z miejsca przestępstwa - informują funkcjonariusze.
Zarzuty dla sprawców pobicia w Nowym Dworze Gdańskim
Dzięki sprawnej reakcji funkcjonariuszy obaj podejrzani zostali zatrzymani i przewiezieni do jednostki policji, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące pobicia o charakterze chuligańskim.
Wobec 49-latka zastosowano środki zapobiegawcze – został objęty dozorem policyjnym oraz zakazem kontaktowania się zarówno z pokrzywdzonym, jak i drugim podejrzanym. Obu mężczyznom grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.