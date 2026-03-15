Brutalna napaść w Gdańsku. Sprawcy użyli niebezpiecznych narzędzi

Krwawy incydent przy ulicy Warszawskiej w Gdańsku

Jak donosi Radio Gdańsk do zdarzenia doszło w niedzielę 15 marca po południu w okolicach ulicy Warszawskiej. Dyżurny policji odebrał zgłoszenie o brutalnej napaści na przechodnia.

Z relacji mundurowych wynika, że dwójka agresywnych napastników zaatakowała mężczyznę bardzo ostrymi narzędziami.

Z ustaleń portalu wynika, że poszkodowany mieszkaniec najpewniej otrzymał kilka ciosów, być może przy pomocy maczet.

Poszkodowany w gdańskim ataku pacjent trafił pod opiekę lekarzy

Na miejsce przyjechała policja oraz załoga pogotowia, która udzieliła rannemu pierwszej pomocy, a następnie przetransportowała go do pobliskiego szpitala. Na zabezpieczonym terenie pojawili się technicy z policyjnej grupy dochodzeniowo-śledczej.

Mundurowi rozpoczęli szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. W śledztwo zaangażowano dodatkowo doświadczonych oficerów z wydziału kryminalnego, którzy mają pomóc w schwytaniu sprawców. Śledczy analizują zapis kamer miejskiego monitoringu oraz wypytują naocznych świadków o szczegóły zajścia.