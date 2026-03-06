Awantura zakończyła się tragedią! Nie żyje starszy mężczyzna

Noc grozy przy ul. Srebrnej

W czwartek, 5 marca, tuż przed północą służby otrzymały zgłoszenie o głośnej awanturze w mieszkaniu przy ul. Srebrnej na Oruni. Gdy funkcjonariusze weszli do środka, dokonali makabrycznego odkrycia — na podłodze leżały zwłoki starszego mężczyzny.

Zatrzymana kobieta i pierwsze ustalenia policji

W mieszkaniu znajdowała się kobieta, którą policjanci zatrzymali do wyjaśnienia. Na razie nie wiadomo, czy ma bezpośredni związek ze śmiercią seniora.

– Policyjny technik zabezpieczył ślady oraz sporządził dokumentację fotograficzną decyzją prokuratora – przekazał w rozmowie z Radiem ESKA asp. szt. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. - Ciało mężczyzny zostało przekazane do badań sekcyjnych.

Co wydarzyło się w mieszkaniu?

Na tym etapie śledczy nie ujawniają szczegółów. Nie wiadomo, czy do tragedii doszło w wyniku przemocy, nieszczęśliwego wypadku czy innych okoliczności.Według informacji lokalnych mediów, w mieszkaniu panował chaos, a sąsiedzi mieli słyszeć podniesione głosy jeszcze przed przyjazdem policji. Oficjalnie jednak policja nie potwierdza tych doniesień.

Co dalej ze sprawą?

Kluczowe będą wyniki sekcji zwłok, które mają wyjaśnić, w jaki sposób zmarł mężczyzna. Dopiero po nich prokuratura zdecyduje, czy zatrzymana kobieta usłyszy zarzuty.

Śledczy przesłuchują świadków i analizują zabezpieczone ślady. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury.

Sonda Czy masz zaufanie do polskiej policji? Tak Nie Trudno powiedzieć