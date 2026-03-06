Najlepsze markety w Polsce. Nie Dino i Lidl. AI wybrała mało znaną sieć

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-03-06 5:46

Sztuczna inteligencja przeanalizowała popularność i opinie klientów o sieciach handlowych w Polsce. Choć w zestawieniu znalazły się dobrze znane marki, na pierwszym miejscu pojawił się jednak market, o którym mówi się zdecydowanie rzadziej niż o największych dyskontach.

Najlepsze markety w Polsce według AI

Polacy mają ogromny wybór, jeśli chodzi o sklepy spożywcze. W kraju działa kilka tysięcy marketów i dyskontów należących do dużych sieci handlowych. Niektóre z nich są rozpoznawalne niemal w każdym mieście, inne natomiast - choć mają setki placówek - wciąż pozostają niedoceniane.

Według zestawienia przygotowanego przez AI na podstawie popularności sieci, opinii klientów oraz dostępności sklepów, wśród najlepszych marketów w Polsce znalazła się zaskakująca sieć, która nie jest tak medialna jak najwięksi gracze rynku. Jesteście ciekawi, co wybrała sztuczna inteligencja? O tym dowiecie się z galerii zdjęć poniżej. 

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Najlepsze markety w Polsce. Wygrała mało znana sieć [LISTA]

Sklep
Galeria zdjęć 10

Markety w Polsce - zakupowa rewolucja kraju

Dziś trudno wyobrazić sobie polskie miasta bez supermarketów i dyskontów. Biedronka, Lidl czy Carrefour są niemal na każdym osiedlu, a zakupy w dużych marketach stały się codziennością milionów Polaków. Niewiele osób pamięta jednak, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu takich sklepów w Polsce praktycznie nie było. Prawdziwa rewolucja zakupowa zaczęła się dopiero po transformacji ustrojowej w 1989 roku.

Lata 90. – początek supermarketowej rewolucji

Sytuacja zaczęła się zmieniać po 1989 roku, gdy Polska przeszła z gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej. Wtedy właśnie do kraju zaczęły wchodzić zagraniczne sieci handlowe, które wprowadziły nowoczesny model sprzedaży znany wcześniej głównie z Europy Zachodniej. Pierwsze ważne daty w historii supermarketów w Polsce:

  • 1990 – pojawia się jedna z pierwszych zagranicznych sieci supermarketów Billa
  • 1991 – powstaje jeden z pierwszych polskich supermarketów MarcPol w Warszawie
  • 1993 – do Polski wchodzi niemiecka sieć hipermarketów HIT
  • 1995 – powstaje sieć Biedronka
  • 1997 – pierwsze sklepy otwierają Carrefour i Tesco.
markety w polsce
sklepy