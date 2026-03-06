Gotowość państwa do obrony to nie tylko potencjał militarny sił zbrojnych, ale również stopień przygotowania lokalnych samorządów na sytuacje kryzysowe. Nasz kraj, ze względu na swoje położenie geopolityczne, musi nieustannie monitorować ryzyka o charakterze zbrojnym, ale też zdrowotnym czy naturalnym. Światło na tę kwestię rzuca niedawna publikacja Banku Gospodarstwa Krajowego, która precyzyjnie definiuje obszary najlepiej zabezpieczone oraz te, które ze względów strategicznych mogą stać się pierwszym celem ewentualnego ataku.

Najbardziej zagrożone województwa w Polsce według analizy BGK

Eksperci w swoim opracowaniu skupili się na czterech głównych kategoriach zagrożeń, które mogą zdestabilizować funkcjonowanie gmin:

katastrofy wywołane siłami natury,

sytuacje zagrażające zdrowiu publicznemu,

nagłe kryzysy humanitarne,

bezpośrednie działania zbrojne.

Gdzie sytuacja wygląda najpoważniej? Analiza danych wskazuje jednoznacznie na wschodnią flankę kraju. W strefie podwyższonego ryzyka znalazły się przede wszystkim województwa lubelskie i podlaskie, a także fragmenty Mazowsza. Szacuje się, że na terenach zagrożonych wystąpieniem wszystkich wspomnianych kryzysów jednocześnie zamieszkuje blisko 1,3 miliona obywateli. Pełne zestawienie lokalizacji najbardziej zagrożonych znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Najmniej bezpieczne miejsca w razie zagrożenia militarnego

Klęski żywiołowe i migracje. Kłodzko, Warszawa i inne miasta na celowniku

Dokument przygotowany przez BGK zwraca uwagę, że wojna to nie jedyny czarny scenariusz dla Polski. W ostatnich latach realnym problemem stały się ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak susze czy gwałtowne powodzie, które dotkliwie doświadczyły między innymi Dolny Śląsk, w tym miasto Kłodzko. Z kolei w kontekście kryzysów humanitarnych, największy ciężar spoczywa na metropoliach. Ośrodki takie jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Gdańsk są naturalnym celem migracji ludności, co rodzi określone wyzwania, choć ich silna gospodarka pozwala na skuteczniejsze radzenie sobie z tymi problemami.

Nowy Sącz i Wielkopolska. Tutaj jest najbezpieczniej w Polsce

Na mapie Polski nie brakuje jednak miejsc, które można uznać za relatywnie bezpieczne azyle. Zidentyfikowano 107 samorządów wykazujących ponadprzeciętną odporność na każdy z czterech analizowanych typów zagrożeń, zamieszkanych łącznie przez ponad milion osób. W gronie większych ośrodków miejskich na lidera bezpieczeństwa wyrasta położony w Małopolsce Nowy Sącz. Jeśli zaś chodzi o całe regiony, to najspokojniej mogą spać mieszkańcy Wielkopolski, gdzie znajduje się najwięcej gmin o najniższym wskaźniku ryzyka.