Amerykański youtuber zwiedził 98 krajów. Wskazał najpiękniejsze polskie miasto. "To jedno z najwspanialszych miast, w jakich byłem"

Zagraniczni turyści chętnie odwiedzają Sopot i Gdańsk. Zostawiają tu ogromne kwoty

Nadmorskie miejscowości przyciągają podróżnych niezależnie od trwającej pory roku. Świeże raporty jasno pokazują rosnące zyski z branży urlopowej nad polskim morzem. Analizy przygotowane przez Sopocką Organizację Turystyczną w oparciu o zestawienia operatora VISA udowadniają pewien istotny trend. Turyści chętnie wracają do Sopotu i przeznaczają na rozrywki znacznie wyższe kwoty. Zdecydowanie przodują w tych wydatkach obywatele Norwegii, a kolejne pozycje zajmują goście z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Szwecji.

Powody do ogromnego zadowolenia mają również gospodarze pobliskiego Gdańska. Warto zaznaczyć ubiegłoroczny triumf zorganizowanego tam Jarmarku Bożonarodzeniowego w plebiscycie Best Christmas Markets in Europe 2025. Głosujący w sieci użytkownicy wsparli to wydarzenie imponującą liczbą ponad 92 tysięcy kliknięć. Taki wynik pozwolił na zdobycie zaszczytnego tytułu najbardziej urokliwego świątecznego targu na całym Starym Kontynencie.

Zimowe jarmarki i letnie upały nie są jedynymi magnesami przyciągającymi tłumy do stolicy Pomorza. Podróżni masowo zaglądają tam w zupełnie innych terminach, a niebagatelną rolę w napędzaniu tego ruchu odgrywają znani twórcy internetowi. Tacy autorzy regularnie udostępniają w przestrzeni cyfrowej szczegółowe materiały ze swoich wycieczek po najważniejszych punktach Trójmiasta.

Podróżnik Gabriel Morris zachwycony Gdańskiem. Youtuber nagrał specjalny film

Zainteresowanie urokami naszego kraju dokładnie przeanalizowała redakcja portalu National Geographic Polska. Dziennikarze przypominają początki minionej dekady, kiedy to polskie lokalizacje omijano w globalnych rankingach turystycznych. Obecnie krajowe metropolie, górskie szlaki oraz nadbałtyckie plaże stanowią niezwykle pożądany kierunek dla tysięcy zagranicznych wczasowiczów.

Dziennikarze magazynu przybliżyli sylwetkę Gabriela Morrisa prowadzącego profil Gabriel Traveler dla ponad sześciuset tysięcy subskrybentów. Twórca ze Stanów Zjednoczonych w trakcie trzydziestoletniej działalności zwiedził blisko sto państw i nieustannie dokumentuje swoje eskapady w sieci. Wszechstronny autor tworzy nie tylko materiały wideo, ale również wydaje literaturę faktu, w tym pozycje „Following My Thumb” oraz „Gabe’s Guide to Budget Travel”. Ten doświadczony turysta zaplanował trasę przez Polskę i po zwiedzeniu warszawskich ulic ostatecznie zameldował się w Gdańsku.

- Bardzo się cieszę, że zdecydowałem się pojechać do Gdańska. Gdańsk jest niesamowity. To jedno z najwspanialszych miast, w jakich byłem, absolutnie – mówi w odcinku opublikowanym na kanale YouTube.

Gabriel Morris podsumowuje wizytę nad Motławą. Zwrócił uwagę na polską historię

Influencera urzekła architektura zjawiskowych frontów budynków, bliskość rzeki Motławy i doskonałe warunki do pieszego poznawania miejskich zakamarków. Amerykanin zauważył specyficzny charakter gdańskich ulic, gdzie dawne tradycje kupieckie zręcznie przeplatają się z bolesnymi epizodami ubiegłego stulecia i dynamiką współczesnej metropolii. Podczas pobytu na terenie Westerplatte jasno zasugerował ogromny wpływ wojennych tragedii na obecny kształt miasta. Zdaniem Gabriela Morrisa taki splot rozmaitych epok pozwala tej aglomeracji deklasować inne europejskie stolice turystyczne w miesiącach zimowych.

- Ta szara, pochmurna pogoda zdecydowanie nie sprzyja filmowaniu i zwiedzaniu. Ale to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych miast w Europie - zaznacza.

