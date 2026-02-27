Alerty IMGW dla północnej Polski. Pogoda wkrótce uderzy ze zdwojoną siłą

Alerty IMGW w związku z roztopami

Meteorolodzy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosili alert pierwszego stopnia dla województwa pomorskiego. Ostrzeżenie dotyczące gwałtownych roztopów obowiązuje w piątek w godzinach od 10:00 do 20:00. Równocześnie w północno-zachodniej, centralnej oraz północno-wschodniej części kraju wciąż aktywne są alarmy hydrologiczne wszystkich trzech stopni.

Nadchodzący wzrost temperatury doprowadzi do szybkiego topnienia pokrywy śnieżnej. Słupki rtęci wskażą od 2 do 5 stopni Celsjusza w nocy, natomiast w ciągu dnia wartości te wzrosną do przedziału 7–10 stopni. Synoptycy IMGW przewidują wiatr wiejący ze średnią prędkością 10–20 km/h, który w niedzielę 1 marca w porywach osiągnie nawet 50 km/h, zmieniając kierunek z południowego na zachodni.

Dla województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz dolnośląskiego wydano ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia. Oznacza to przekroczenie stanów ostrzegawczych na rzekach. Alert ten pozostanie w mocy co najmniej do godziny 12:00.

Ryzyko podtopień i gęste mgły

Eksperci z IMGW wskazują, że wyższe temperatury przyspieszą znikanie śniegu w północnych regionach Polski, zwłaszcza na Pomorzu oraz lokalnie na Warmii i Mazurach. Dodatkowym utrudnieniem dla kierowców mogą być mgły. Zjawiska te, ograniczające widoczność do 200–300 metrów, spodziewane są głównie na północy, zachodzie kraju oraz na terenach podgórskich.

Gdańsk czeka na arktyczne powietrze

Pierwsze dni marca w stolicy województwa pomorskiego zapowiadają się dość spokojnie. Nocami termometry pokażą około zera stopni, a za dnia temperatura może poszybować nawet do kilkunastu kresek powyżej zera. Jak jednak informuje portal „Puls Gdańska”, radykalna zmiana aury nastąpi w okolicach 9 marca.

Nadciągające z północy arktyczne masy powietrza spowodują wyraźne ochłodzenie. Już w poniedziałkowy wieczór temperatura spadnie poniżej zera. We wtorek o poranku mieszkańcy Trójmiasta mogą zobaczyć na termometrach od -3 do -6 stopni Celsjusza, a mroźna aura utrzyma się również w ciągu dnia.

Powolne ocieplenie przewidywane jest dopiero po 12–13 marca, choć poranki nadal mogą być chłodne. Drugi tydzień miesiąca przyniesie więc powrót zimowych warunków z przymrozkami, a w pasie nadmorskim niewykluczone są nawet opady śniegu.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie