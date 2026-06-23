Afrykańskie upały nadciągają do Polski! IMGW ostrzega: temperatura sięgnie nawet do 41 stopni

Fala upałów uderza w Polskę. Termometry wskażą 35 stopni, w słońcu znacznie więcej

Pogoda znów pokaże swoje ekstremalne oblicze. Według prognoz IMGW ostatni weekend czerwca, od 26 do 28 czerwca, będzie bardzo ciepły, a w części kraju wręcz upalny. W wielu miejscach temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza, a odczuwalnie, zwłaszcza w pełnym słońcu, może być jeszcze goręcej.

W piątek dominować będzie słońce i wysoka temperatura. W centrum kraju termometry pokażą około 28°C, a na zachodzie nawet 32–33°C. Nieco chłodniej zapowiada się na północnym wschodzie oraz nad morzem, gdzie temperatura wyniesie od 21 do 24°C. Wiatr będzie słaby, głównie ze wschodu i południa.

Sobota przyniesie kolejną porcję gorąca. W większości regionów temperatura maksymalna wyniesie od 27 do 32°C. Największy skwar prognozowany jest na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem, gdzie słupki rtęci mogą dojść do 35°C. Chłodniej pozostanie nad Bałtykiem i na Suwalszczyźnie, tam od 22 do 26°C.

W niedzielę upał nie odpuści. W znacznej części kraju temperatura wzrośnie do 30–35°C. Wyraźnie chłodniej będzie jedynie na wybrzeżu, gdzie termometry wskażą około 22°C. Lokalnie mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze.

Skwar na początku tygodnia. 41 stopni Celsjusza na celowniku IMGW

Trzeba pamiętać, że wartości podawane w prognozach odnoszą się do temperatury mierzonej w cieniu. W pełnym słońcu odczuwalny skwar może być znacznie większy. W niedzielę w wielu regionach temperatura odczuwalna może wynosić od 35 do nawet 40°C. Najłagodniej będzie na północy, choć również nad Bałtykiem można spodziewać się około 30°C.

Z prognoz IMGW wynika, że bardzo gorąco może być także na początku przyszłego tygodnia. Najwyższe temperatury przewidywane są w Wielkopolsce, Lubuskiem, Kujawsko-Pomorskiem oraz w północnej części Dolnego Śląska. Tam słupki rtęci mogą wskazać nawet 40–41°C.

Przy tak ekstremalnych wartościach IMGW przewiduje możliwość wydania ostrzeżeń drugiego stopnia przed upałem. Alerty mogą objąć całe województwa zachodniopomorskie i lubuskie.

Zasady bezpieczeństwa podczas największych upałów. Jak nie dać się skwarowi?

W czasie tak wysokich temperatur najważniejsze jest regularne nawadnianie organizmu. Dorosła osoba podczas upałów powinna wypijać nawet do 3 litrów płynów dziennie. Najlepiej pić często, ale niewielkimi porcjami. Warto pamiętać, że wraz z potem organizm traci także minerały, dlatego dobrze je uzupełniać. W gorące dni lepiej ograniczyć alkohol i napoje z kofeiną, bo mogą przyspieszać odwodnienie.

O ochronę przed upałem trzeba zadbać również w domu. Okna najlepiej otwierać rano i późnym wieczorem, kiedy temperatura na zewnątrz jest niższa. W ciągu dnia warto zasłaniać rolety lub żaluzje, aby mieszkanie nie nagrzewało się zbyt szybko. W miarę możliwości najlepiej unikać wychodzenia z domu między godz. 11 a 16, gdy słońce jest najsilniejsze.

Znaczenie ma także odpowiedni ubiór. Najlepiej wybierać luźne, przewiewne ubrania z naturalnych materiałów. Nie wolno zapominać o kremach z filtrem UV, które chronią skórę przed poparzeniami. W czasie silnego słońca o takie oparzenia naprawdę nietrudno.

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