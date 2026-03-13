60-latek zatankował na stacji i uciekł. Szybko pożałował swojego zachowania

Mężczyzna odjechał ze stacji bez uiszczenia opłaty za zatankowane paliwo, co natychmiast uruchomiło policyjną obławę.

Funkcjonariusze szybko ujęli uciekiniera, u którego dodatkowo zabezpieczono sfałszowane tablice rejestracyjne.

Sprawcy grożą poważne sankcje, w tym grzywna, areszt lub nawet pięcioletni pobyt w zakładzie karnym.

Zuchwała ucieczka 60-latka po darmowym tankowaniu w gminie Lipusz

O kradzieży paliwa na terenie stacji w gminie Lipusz kościerska policja dowiedziała się w czwartek, 12 marca 2026 roku, w okolicach godziny 21. Zgłaszający przekazał mundurowym numery rejestracyjne uciekającego volkswagena polo. Komunikat z rysopisem pojazdu rozesłano do wszystkich patroli w okolicy.

- Już po kilku minutach policjanci z Komisariatu Policji w Liniewie w miejscowości Nowa Karczma zatrzymali do kontroli drogowej opisywany pojazd. Za kierownicą Volkswagena siedział 60-letni mieszkaniec Gdańska - informuje policja.

Kierowca został zatrzymany. Rewizja pojazdu wykazała, że mężczyzna poruszał się z założonymi fałszywymi tablicami rejestracyjnymi. Śledczy potwierdzili, że tuż przed zatrzymaniem kierowca przywłaszczył sobie paliwo o wartości przekraczającej 300 złotych. Jeszcze tego samego dnia podejrzany trafi przed oblicze prokuratora, gdzie zostaną mu postawione oficjalne zarzuty dotyczące zarówno kradzieży, jak i używania nielegalnych numerów.

Nawet 5 lat więzienia za podrabiane tablice rejestracyjne

- Za kradzież mienia o tej wartości sprawcy grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Natomiast za posługiwanie się podrobionymi tablicami rejestracyjnymi, zgodnie z przepisami kodeksu karnego, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat - dodają funkcjonariusze.

