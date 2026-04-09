24-latek w areszcie po burzliwym spotkaniu towarzyskim. Jego kolega trafił do szpitala

Awantura w Pelplinie zakończyła się pobiciem
- Spotkanie towarzyskie w czasie świąt w Pelplinie przerodziło się w agresywne starcie.
- Młody, 24-letni uczestnik zaatakował innego gościa, przez co ten trafił pod opiekę lekarzy.
- Wobec napastnika prokuratura wdrożyła środki o charakterze zapobiegawczym, a służby przypominają, że przemoc nie uchodzi płazem.
Policjanci z Pelplina zajęli się sprawą pobicia, do którego doszło podczas świątecznego spotkania. Z ustaleń wynika, że uczestnicy imprezy pili alkohol, co w konsekwencji doprowadziło do konfliktu.
W pewnym momencie 24-letni mężczyzna wywołał awanturę i zaatakował jednego z obecnych. Jak ustalili funkcjonariusze, doprowadził do uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego, który wymagał hospitalizacji.
- Według ustaleń policjantów sprawca uderzał i kopał pokrzywdzonego, powodując u niego obrażenia, które wymagają leczenia powyżej 7 dni - informują policjanci z Pomorza.
Zarzuty dla 24-latka. Policja przypomina o karach za przemoc
- Dzięki pracy funkcjonariuszy mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu - zaznaczają funkcjonariusze.
Śledczy zdecydowali o zastosowaniu wobec 24-latka środków zapobiegawczych. Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym, a także ma zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego i kontaktowania się z nim.
- Policjanci przypominają, że przemoc – niezależnie od okoliczności – zawsze niesie za sobą poważne konsekwencje prawne - dodają mundurowi.