24-latek w areszcie po burzliwym spotkaniu towarzyskim. Jego kolega trafił do szpitala

Awantura w Pelplinie zakończyła się pobiciem

Spotkanie towarzyskie w czasie świąt w Pelplinie przerodziło się w agresywne starcie.

Młody, 24-letni uczestnik zaatakował innego gościa, przez co ten trafił pod opiekę lekarzy.

Wobec napastnika prokuratura wdrożyła środki o charakterze zapobiegawczym, a służby przypominają, że przemoc nie uchodzi płazem.

Policjanci z Pelplina zajęli się sprawą pobicia, do którego doszło podczas świątecznego spotkania. Z ustaleń wynika, że uczestnicy imprezy pili alkohol, co w konsekwencji doprowadziło do konfliktu.

W pewnym momencie 24-letni mężczyzna wywołał awanturę i zaatakował jednego z obecnych. Jak ustalili funkcjonariusze, doprowadził do uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego, który wymagał hospitalizacji.

- Według ustaleń policjantów sprawca uderzał i kopał pokrzywdzonego, powodując u niego obrażenia, które wymagają leczenia powyżej 7 dni - informują policjanci z Pomorza.

Zarzuty dla 24-latka. Policja przypomina o karach za przemoc

- Dzięki pracy funkcjonariuszy mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu - zaznaczają funkcjonariusze.

Śledczy zdecydowali o zastosowaniu wobec 24-latka środków zapobiegawczych. Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym, a także ma zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego i kontaktowania się z nim.

- Policjanci przypominają, że przemoc – niezależnie od okoliczności – zawsze niesie za sobą poważne konsekwencje prawne - dodają mundurowi.

Gadaj zdrów - wypalenie zawodowe