23-latek zatrzymany przez policję na stacji w Gdańsku! W jego smartfonie odkryto porażające materiały

Interwencja na stacji Gdańsk Główny i szokujące odkrycie w smartfonie

Do zdarzenia doszło na stacji Gdańsk Główny. Dyżurny komisariatu na gdańskim Śródmieściu otrzymał zgłoszenie dotyczące 23-letniego mężczyzny, którego zachowanie zaniepokoiło osoby przebywające na dworcu. Z przekazanych informacji wynikało, że młody mężczyzna znajdował się bardzo blisko krawędzi peronu, co mogło stwarzać zagrożenie dla jego bezpieczeństwa.

Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol policji. Funkcjonariusze odprowadzili 23-latka w bezpieczne miejsce poza peronem, gdzie kontynuowali rozmowę. W trakcie podjętych czynności mundurowi dotarli do telefonu mężczyzny. Jak ustalili śledczy, to właśnie w urządzeniu miały znajdować się materiały, których posiadanie jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności.

- Dzięki rozmowie z mężczyzną i dociekliwości funkcjonariuszy, mundurowi dotarli do telefonu mężczyzny w którym ten miał zdjęcia oraz filmy pornograficzne z udziałem osób małoletnich – informują gdańscy funkcjonariusze.

Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście stawia zarzuty 23-latkowi

Po ujawnieniu materiałów mężczyzna został zatrzymany przez policjantów i trafił do najbliższego komisariatu. Następnie sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście, która skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

- Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Za zarzucany czyn grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności - dodają mundurowi.

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