23-latek ukradł własnej matce traktor i ukrył się w lesie. Nietypową sprawą zajęli się policjanci

Mieszkanka gminy Osiek powiadomiła służby o kradzieży ciągnika oraz nagłym zniknięciu jej 23-letniego syna.

Mundurowi ze Skórcza błyskawicznie namierzyli utracony pojazd rolniczy i aresztowali podejrzanego mężczyznę.

Złodziej próbował przeczekać obławę w gęstwinie leśnej, a za popełnione przestępstwo może spędzić za kratkami nawet pięć lat.

Sprawna akcja pomorskich funkcjonariuszy doprowadziła do szybkiego finału tej niecodziennej interwencji.

Mieszkanka gminy Osiek zgłasza kradzież ciągnika. Głównym podejrzanym okazał się jej syn

We wtorek 17 marca do posterunku policji w Skórczu przyszła mieszkanka jednej ze wsi na terenie gminy Osiek. Kobieta powiadomiła stróżów prawa o kradzieży ciągnika rolniczego z jej posesji. Szybko powiązała zniknięcie maszyny z nagłym wyjazdem swojego syna, który przestał odbierać od niej telefon.

- Sprawą natychmiast zajęli się dzielnicowi z miejscowego komisariatu. Podczas gdy w jednostce przyjmowano oficjalne zawiadomienie, funkcjonariusze pracujący w terenie zaczęli sprawdzać wszystkie tropy, które mogły doprowadzić ich do skradzionego traktora - informują policjanci z KPP w Starogardzie Gdańskim.

Uciekinier ukrywał się w lesie. Policjanci ze Skórcza odzyskali traktor

Już po dwóch godzinach od zgłoszenia mundurowi odnaleźli ciągnik na jednej z posesji w innej miejscowości. Ustalili również, gdzie przebywa podejrzany. 23-latek ukrywał się w pobliskim kompleksie leśnym.

- Mężczyzna został przewieziony do komisariatu, gdzie przedstawiono mu zarzut kradzieży mienia. Za popełnione przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności - dodają funkcjonariusze.

Utracony traktor, którego rynkową wartość oszacowano na kwotę pięciu tysięcy złotych, został ostatecznie przekazany w ręce właścicielki.

