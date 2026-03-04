Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie przekazali informacje o poważnym incydencie drogowym, który miał miejsce na terenie województwa pomorskiego.

Wypadek BMW na trasie Łąkie - Półczno

W środę wieczorem dramatyczne sceny rozegrały się na trasie łączącej miejscowości Łąkie oraz Półczno. To właśnie w tym rejonie siedząca za kierownicą BMW 22-latka rozpoczęła manewr wyprzedzania, który niestety zakończył się fatalnie.

„Do zdarzenia doszło na krajowej 20 pomiędzy Łąkie a Półcznem. Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że 22-letnia kierująca BMW podczas wyprzedzania, najprawdopodobniej zahaczyła o ciężarówkę, straciła panowanie nad pojazdem i dachowała. W wyniku zdarzenia kierująca i jej 36-letni pasażer trafili do szpitala.”

- przekazuje Komenda Powiatowa Policji w Bytowie.

Służby badają okoliczności zderzenia z ciężarówką

Na miejsce wypadku bezzwłocznie zadysponowano zespoły ratownictwa medycznego oraz patrole policji. Mundurowi starają się precyzyjnie odtworzyć przebieg zdarzenia i jednoznacznie wskazać, kto ponosi winę za to niebezpieczne zajście.

„Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają ślady i wykonują oględziny, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego wypadku”

- relacjonuje bytowska policja.

Zablokowana droga krajowa nr 20 koło Bytowa

Osoby podróżujące tym fragmentem „krajówki” muszą przygotować się na spore komplikacje w ruchu. Odcinek, na którym auto wypadło z drogi, został całkowicie wyłączony z użytku, dlatego służby apelują o zachowanie rozwagi i w miarę możliwości wybieranie tras alternatywnych.

„Droga w tym miejscu jest obecnie zablokowana! Zachowajcie ostrożność!”

- ostrzegają mundurowi.