Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie przekazali informacje o poważnym incydencie drogowym, który miał miejsce na terenie województwa pomorskiego.
Wypadek BMW na trasie Łąkie - Półczno
W środę wieczorem dramatyczne sceny rozegrały się na trasie łączącej miejscowości Łąkie oraz Półczno. To właśnie w tym rejonie siedząca za kierownicą BMW 22-latka rozpoczęła manewr wyprzedzania, który niestety zakończył się fatalnie.
„Do zdarzenia doszło na krajowej 20 pomiędzy Łąkie a Półcznem. Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że 22-letnia kierująca BMW podczas wyprzedzania, najprawdopodobniej zahaczyła o ciężarówkę, straciła panowanie nad pojazdem i dachowała. W wyniku zdarzenia kierująca i jej 36-letni pasażer trafili do szpitala.”
- przekazuje Komenda Powiatowa Policji w Bytowie.
Służby badają okoliczności zderzenia z ciężarówką
Na miejsce wypadku bezzwłocznie zadysponowano zespoły ratownictwa medycznego oraz patrole policji. Mundurowi starają się precyzyjnie odtworzyć przebieg zdarzenia i jednoznacznie wskazać, kto ponosi winę za to niebezpieczne zajście.
„Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają ślady i wykonują oględziny, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego wypadku”
- relacjonuje bytowska policja.
Zablokowana droga krajowa nr 20 koło Bytowa
Osoby podróżujące tym fragmentem „krajówki” muszą przygotować się na spore komplikacje w ruchu. Odcinek, na którym auto wypadło z drogi, został całkowicie wyłączony z użytku, dlatego służby apelują o zachowanie rozwagi i w miarę możliwości wybieranie tras alternatywnych.
„Droga w tym miejscu jest obecnie zablokowana! Zachowajcie ostrożność!”
- ostrzegają mundurowi.