20-latek stracił palce lewej dłoni. Do szpitala wiózł go kolega pod eskortą policji

D.P
2026-07-02 8:59

Dramatyczna akcja na Pomorzu! 20-latek z poważnym urazem lewej dłoni pilnie potrzebował pomocy lekarzy po tym, jak stracił palce. Gdy liczyła się każda sekunda, do akcji wkroczyli policjanci z Pruszcza Gdańskiego. Funkcjonariusze eskortowali samochód z rannym do szpitala, dzięki czemu młody mężczyzna bardzo szybko trafił pod opiekę medyków.

Ręce ratownika medycznego pchające puste nosze do karetki. O akcji ratunkowej w Gdańsku przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: Freepik.com

Zdenerwowany kierowca zatrzymał policyjny patrol. Pasażer miał obcięte palce lewej dłoni

Do zdarzenia doszło we wtorek, 30 czerwca, po godz. 11. Policjanci z pruszczańskiej drogówki pełnili służbę na terenie powiatu, gdy podjechał do nich kierowca dostawczego forda. Zdenerwowany 29-latek poprosił mundurowych o natychmiastową pomoc w dotarciu do szpitala w Gdańsku.

Przeczytaj także:
Awaria na Pomorzu. Pociągi stoją, pasażerowie przesiadają się do autobusów

- Do jednego z patroli z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, pełniącego służbę na terenie powiatu, podjechał 29-letni mężczyzna, kierujący dostawczym Fordem. Wyraźnie zdenerwowany poprosił funkcjonariuszy o pomoc w dostaniu się do szpitala w Gdańsku. 29-latek wiózł w swoim aucie 20-letniego kolegę, który chwilę wcześniej stracił palce lewej ręki – informują funkcjonariusze.

Po ocenie sytuacji policjanci natychmiast skontaktowali się z dyżurnym i podjęli decyzję o eskorcie samochodu do szpitala. Najważniejsze było jak najszybsze przekazanie rannego pod opiekę lekarzy.

Policyjna eskorta uratowała cenny czas

Funkcjonariusze uruchomili sygnały świetlne i dźwiękowe, a następnie ruszyli w kierunku Gdańska. Za radiowozem przez całą drogę jechał ford, którym przewożony był ciężko ranny 20-latek.

Eskorta przebiegła sprawnie. Już po kilkunastu minutach mężczyzna dotarł do szpitala, gdzie został przekazany personelowi medycznemu.         

Alfabet Millera - W jak Wnuczka
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?