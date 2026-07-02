20-latek stracił palce lewej dłoni. Do szpitala wiózł go kolega pod eskortą policji

Zdenerwowany kierowca zatrzymał policyjny patrol. Pasażer miał obcięte palce lewej dłoni

Do zdarzenia doszło we wtorek, 30 czerwca, po godz. 11. Policjanci z pruszczańskiej drogówki pełnili służbę na terenie powiatu, gdy podjechał do nich kierowca dostawczego forda. Zdenerwowany 29-latek poprosił mundurowych o natychmiastową pomoc w dotarciu do szpitala w Gdańsku.

- Do jednego z patroli z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, pełniącego służbę na terenie powiatu, podjechał 29-letni mężczyzna, kierujący dostawczym Fordem. Wyraźnie zdenerwowany poprosił funkcjonariuszy o pomoc w dostaniu się do szpitala w Gdańsku. 29-latek wiózł w swoim aucie 20-letniego kolegę, który chwilę wcześniej stracił palce lewej ręki – informują funkcjonariusze.

Po ocenie sytuacji policjanci natychmiast skontaktowali się z dyżurnym i podjęli decyzję o eskorcie samochodu do szpitala. Najważniejsze było jak najszybsze przekazanie rannego pod opiekę lekarzy.

Policyjna eskorta uratowała cenny czas

Funkcjonariusze uruchomili sygnały świetlne i dźwiękowe, a następnie ruszyli w kierunku Gdańska. Za radiowozem przez całą drogę jechał ford, którym przewożony był ciężko ranny 20-latek.

Eskorta przebiegła sprawnie. Już po kilkunastu minutach mężczyzna dotarł do szpitala, gdzie został przekazany personelowi medycznemu.

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