19-latek wysyłał nagie zdjęcia kobiet innemu mężczyźnie i szantażował go policją. Słono wycenił milczenie

Szantaż na fikcyjnym profilu. 19-latek ze Starogardu Gdańskiego wyłudził fortunę

19-latek ze Starogardu Gdańskiego wzbogacił się o 34 tysiące złotych, szantażując w sieci drugiego mężczyznę. Sprawca odezwał się do swojej ofiary z fałszywego profilu założonego na popularnym portalu internetowym.

- Sprawa ujrzała światło dzienne dzięki pracy operacyjnej policjantów kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim, którzy ustalili, że mieszkaniec powiatu nowodworskiego może być ofiarą przestępstwa. Funkcjonariusze dotarli do 26-letniego mężczyzny i przeprowadzili z nim rozmowę. Mężczyzna potwierdził, że od dłuższego czasu jest zmuszany do przekazywania pieniędzy. Dzięki wsparciu funkcjonariuszy pokrzywdzony zdecydował się złożyć zawiadomienie o przestępstwie - informują funkcjonariusze.

Śledczy ustalili, że kontakt pomiędzy podejrzanym a 26-letnią ofiarą trwał od kwietnia 2025 do lutego 2026 roku. 19-latek przesyłał pokrzywdzonemu zdjęcia nagich kobiet w zamian za określoną opłatę Następnie poinformował go, że jedna z nich była osobą niepełnoletnią. Oszust zaczął grozić zawiadomieniem organów ścigania i wymusił na zastraszanym mężczyźnie płacenie około 2,5 tysiąca złotych każdego miesiąca w zamian za milczenie.

- Działając pod wpływem lęku, pokrzywdzony przekazywał pieniądze, łącznie przelewając około 34 tysięcy złotych. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej policjanci poznali tożsamość sprawcy. Okazał się nim 19-letni mieszkaniec Starogardu Gdańskiego. Funkcjonariusze pojechali do miejsca jego zamieszkania, gdzie został przez nich zatrzymany. Mężczyzna był zaskoczony wizytą policjantów - dodają policjanci.

Wyrok dla szantażysty ze Starogardu Gdańskiego. Usłyszał aż 25 zarzutów

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie nastolatkowi 25 zarzutów karnych. Zatrzymany nie kwestionował swojej winy i dobrowolnie poddał się karze, w efekcie czego sąd orzekł wobec niego 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Ponadto wymiar sprawiedliwości nakazał mu uregulowanie kosztów procesu oraz całkowite zrekompensowanie strat poniesionych przez pokrzywdzonego.

Kultowy Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki!