19-latek wysyłał nagie zdjęcia kobiet innemu mężczyźnie i szantażował go policją. Słono wycenił milczenie

D.P
2026-03-18 9:05

Mieszkaniec Starogardu Gdańskiego założył fałszywe konto w sieci i wysyłał innemu mężczyźnie nagie fotografie kobiet. W pewnym momencie oszust oświadczył, że na jednym ze zdjęć znajduje się osoba niepełnoletnia i zażądał pieniędzy za zatajenie tego faktu przed organami ścigania. Sprawca pobierał od pokrzywdzonego 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Proceder ten przerwała policja.

Przesyłał intymne zdjęcia kobiet innemu mężczyźnie. Żądał pieniędzy za milczenie

Szantaż na fikcyjnym profilu. 19-latek ze Starogardu Gdańskiego wyłudził fortunę

19-latek ze Starogardu Gdańskiego wzbogacił się o 34 tysiące złotych, szantażując w sieci drugiego mężczyznę. Sprawca odezwał się do swojej ofiary z fałszywego profilu założonego na popularnym portalu internetowym.

- Sprawa ujrzała światło dzienne dzięki pracy operacyjnej policjantów kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim, którzy ustalili, że mieszkaniec powiatu nowodworskiego może być ofiarą przestępstwa. Funkcjonariusze dotarli do 26-letniego mężczyzny i przeprowadzili z nim rozmowę. Mężczyzna potwierdził, że od dłuższego czasu jest zmuszany do przekazywania pieniędzy. Dzięki wsparciu funkcjonariuszy pokrzywdzony zdecydował się złożyć zawiadomienie o przestępstwie - informują funkcjonariusze.

Śledczy ustalili, że kontakt pomiędzy podejrzanym a 26-letnią ofiarą trwał od kwietnia 2025 do lutego 2026 roku. 19-latek przesyłał pokrzywdzonemu zdjęcia nagich kobiet w zamian za określoną opłatę Następnie poinformował go, że jedna z nich była osobą niepełnoletnią. Oszust zaczął grozić zawiadomieniem organów ścigania i wymusił na zastraszanym mężczyźnie płacenie około 2,5 tysiąca złotych każdego miesiąca w zamian za milczenie.

- Działając pod wpływem lęku, pokrzywdzony przekazywał pieniądze, łącznie przelewając około 34 tysięcy złotych. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej policjanci poznali tożsamość sprawcy. Okazał się nim 19-letni mieszkaniec Starogardu Gdańskiego. Funkcjonariusze pojechali do miejsca jego zamieszkania, gdzie został przez nich zatrzymany. Mężczyzna był zaskoczony wizytą policjantów - dodają policjanci.

Wyrok dla szantażysty ze Starogardu Gdańskiego. Usłyszał aż 25 zarzutów

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie nastolatkowi 25 zarzutów karnych. Zatrzymany nie kwestionował swojej winy i dobrowolnie poddał się karze, w efekcie czego sąd orzekł wobec niego 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Ponadto wymiar sprawiedliwości nakazał mu uregulowanie kosztów procesu oraz całkowite zrekompensowanie strat poniesionych przez pokrzywdzonego.

Kultowy Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki!
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?