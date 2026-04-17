Młody Ukrainiec wziął w ręce wyrwany znak drogowy i rozbił kwiatomat w Gdańsku. Chciał zaimponować koleżankom

Złodziej z Gdańska chciał zaimponować kobietom. Odpowie za włamanie

Obywatel Ukrainy w wieku 19 lat postanowił zyskać uznanie w oczach znajomych, dopuszczając się nocnego wandalizmu w Trójmieście.

Mężczyzna wyrwał z ziemi słupek drogowy i uderzył nim w urządzenie , generując zniszczenia wycenione na ponad 10 tysięcy złotych.

Sprawca nie zaprzeczył zarzutom, choć nie zdecydował się złożyć formalnych wyjaśnień dotyczących swoich nietypowych zalotów.

19-letni obywatel Ukrainy postanowił popisać się przed znajomymi. Wybrał jednak bardzo złą drogę, a jego „romantyczny” pomysł może teraz mieć poważne konsekwencje prawne.

- Brzmi jak scena z filmu. Niestety – to rzeczywistość. We wtorek (14 kwietnia - red.) około godziny 2:00 policjanci z Gdańska dostali zgłoszenie o włamaniu do kwiatomatu. Już po niecałych 20 minutach funkcjonariusze zatrzymali sprawcę włamania - informują gdańscy funkcjonariusze w mediach społecznościowych.

Zdemolowany kwiatomat w Gdańsku. 19-latek usłyszał zarzuty

Jak ustalili policjanci, młody mężczyzna – najprawdopodobniej pod wpływem alkoholu – wyrwał znak drogowy i wykorzystał go do wybicia szyby w kwiatomacie. Sprawcą okazał się 19-latek, który został zatrzymany i noc spędził w policyjnej celi. Wartość wyrządzonych szkód oszacowano na ponad 10 tysięcy złotych.

Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu oraz przesłuchali świadka zdarzenia. 19-latek nie chciał składać wyjaśnień, ale przyznał się do winy. Usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności.

- Morał? Kwiaty robią wrażenie… ale lepiej kupić je legalnie - podsumowują policjanci w social mediach.

MIĘKISZON WĘGIERSKI. NOCNA ZMIANA | KAMILA BIEDRZYCKA & DR MIROSŁAW OCZKOŚ